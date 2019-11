Natale fai da te | Decorazioni di carta per l’Albero di Natale -VIDEO

Natale è anche riciclo creativo. Ecco delle bellissime decorazioni per l’albero di Natale da realizzare con della carta.

Il riciclo creativo è una vera e propria forma d’arte con cui realizzare anche delle splendide decorazioni natalizie. Ecco come realizzare delle bellissime ed originali decorazioni per l’albero di Natale con della semplice carta di riciclo e altri materiali economici e facilmente reperibili.

Queste decorazioni saranno perfette da far realizzare ai bambini che potranno dar sfogo a tutta la loro creatività. Scopriamo insieme come realizzare queste bellissime decorazioni nel video tutorial!

Come realizzare le decorazioni di carta per l’albero di Natale, il video tutorial

Per realizzare le decorazioni di carta per l’albero di Natale, avrete bisogno di:

rotoli esausti di cartaigienica

colla vinilica

colla acetovinilica

glitter

pennello

colla spray

cordoncino dorato

colla a caldo

strass adesivi

carta velina rossa

Per prima cosa si dovranno tagliare i rotoli di carta in tante striscette, poi si spennelleranno con la colla vinilica. Una volta passata la colla si immergeranno nei glitter. Dalla carta velina ricavare tanti foglietti rettangolari con le forbici e sovrapponeteli. Piegate tutti i foglietti insieme a zig zag e poi una volta finita la piegatura rifinire i margini con le forbici. Piegare in due e fermare al centro con un cordoncino dorato. Aprire tutto il ventaglio per ottenere una sfera bellissima.

->LEGGI ANCHE: Natale fai da te | palline natalizie fashion e low cost

Poi prendere i pezzi di cartoncino glitterati e unirli fra loro con un punto di colla per creare diversi disegni geometrici e decorarli con gli strass. Applicare un piccolo cappio realizzato con il cordoncino per poterli appendere. Le decorazioni saranno bellissime e di grande effetto. Si potranno personalizzare con glitter di colori differenti e strass di diversa foggia e colore.

Con la stessa tecnica si potranno realizzare anche delle bellissime ghirlandine da regalare o da appendere fuori dalla porta di casa. Basterà usare la fantasia. Non vi resta che guardare il video tutorial !