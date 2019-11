Albero di Natale per i bambini | come si può abbellire

Come realizzare un albero di Natale per i bambini? Basta realizzare decorazioni preparate da loro, così da rendere l’albero unico e personalizzato.

Albero di Natale per i bambini

Addobbare l’albero quando ci sono i bambini? Non è semplice, perchè la loro curiosità li spinge a toccare qualsiasi cosa dai rami dell’albero alle palline. Avete pensato a realizzare un albero adatto a loro? Magari con decorazioni preparati da loro stessi, semplici e particolari, così da tenerli impegnati e non solo, saranno molto entusiasti del lavoro fatto.

Noi di CheDonna.it siamo qui a darvi tutte i suggerimenti per realizzare decorazioni semplici e veloci da preparare con i bambini per addobbare l’albero.

Oggetti da realizzare per decorare l’albero

Campanellini per abbellire l’albero

Per abbellire l’albero di Natale artificiale, potete creare insieme ai bambini diversi oggetti, ecco alcuni:

decorazioni in feltro

oggetti vari col cartoncino

oggetti in legno

fare dei fiocchi con dei nastrini

biscotti di pan di zenzero

sonagli e campanelli

1. Sagome in legno

Con le stecche del gelato potete realizzare il pupazzo di neve e l’albero di natale in questo modo:

Albero di Natale: dipingete di colore verde le stecche, di cui due della stessa lunghezza, e due più piccole. Formate un triangolo, con le due stecche più corte formate la base del triangolo e il tronco, utilizzate la colla al caldo per unirle. Poi con cartoncini i diverso colore, ritagliate dei cerchi piccoli e l’incollate sull’albero ottenuto. In alto applicate un nastro di spago, in modo da poter appendere all’albero.

Testa del pupazzo di neve: unite in modo verticale 6 stecche di legno e le dipingete di bianco, partendo dal basso, fino ad arrivare a 3/4 dell’altezza. La parte alta terminale la pitturate di nero, che rappresenta il cappello del pupazzo. Poi con il cartoncino colorato di arancione, disegnate e ritagliate il naso e lo incollate.

2. Decorazioni in feltro

Ecco come realizzare le decorazioni in feltro:

Albero di Natale

Disegnare sul feltro verde la sagoma di un abete e ritagliarla; Realizzare una stella, con il feltro giallo, potete utilizzarlo per fare il puntale. Ritagliare le palline di colore diverso e poi applicare sull’albero utilizzando la colla al caldo. Assemblate il tutto, non dimenticate di mettere la corda dietro l’albero, in modo da poter appendere il tutto.

Palline decorate

Ritagliare dei cerchi con colori di feltro diversi: rosso, rosa, verde, arancione, blu. Applicate sopra delle decorazioni sempre fatte con il feltro: come puntini, fiocchi di neve. Mettere la corda dietro le palline, in modo da poter appendere all’albero.

Allo stesso modo potete realizzare i pacchetti regalo, gli omini di pan di zenzero, la calza della befana, anche dei cuori.

Un’alternativa sarebbe quella di cucire dei bottoni sulla sagoma dell’albero realizzato in feltro, magari di colori diversi, così da creare delle decorazioni particolari.

3. Decorazioni da preparare con il cartoncino

Come per il panno feltro, potete realizzare le decorazioni con il cartoncino grezzo, così fate colorare ai bambini, in modo da lasciare libero spazio alla fantasia.

Ecco alcuni suggerimenti:

palline di neve

cartoncini esagonale: che rappresentano delle palline diverse dalle classiche

stelle

renne

fiocchi di neve

Ricordate sempre di mettere il nastrino di corda, in modo da poterli appendere.

4. Fiocchi con nastrini e biscotti di pan di zenzero

iStock

Comprate dei nastri di colore diverso, come rosso, dorato, blu, rosa e fate dei fiocchi direttamente sui rami, in modo, da rendere il vostro albero particolare ed elegante.

Si possono acquistare anche su internet, i nastri a fantasia con delle decorazioni come :

nastri rossi con renne e fiocchi di neve bianchi

nastri blu con decorazioni in argento

I biscotti decorativi di pan di zenzero, sono un’idea davvero bella per i vostri bambini, segui qui la ricetta per prepararli.

Dopo averli cucinati,li lasciate raffreddare e li appendete all’albero.