Makeup Natale 2019 | I prodotti che non possono mancare

Natale si avvicina e il makeup sarà un particolare molto importante del nostro look. I prodotti che non possono assolutamente mancare al trucco natalizio del 2019.

Il makeup è senza dubbio un vezzo a cui nessuna donna vuole rinunciare, anche solo un bel rossetto, riesce a donare al volto luminosità e a regalare un aspetto curato. Ma Natale è un’occasione speciale che andrà festeggiata con il giusto look che comprende anche un trucco con i prodotti che in questo fine 2019 fanno tendenza, primi fra tutti i glitter, che tornano ad essere un ‘must have’ da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Scopriamo insieme quali sono i prodotti per il makeup di Natale 2019 che non possono mancare, quelli che vi regaleranno l’apsetto radioso che necessita in questi giorni dell’anno.

Makeup | I prodotti ‘must have’ per il Natale 2019

Il trucco di Natale 2019 è un tripudio di luminosità ed opulenza. Colori avvolgenti, texture setose e illuminanti, ombretti satinati e rossetti dal finish metal che donano alle labbra volume e personalità. Il prodotto di makeup che non dovrà assolutamente mancare sono i glitter, perfetti per illuminare la palpebra mobile in alcuni punti. Ecco i prodotti che non dovranno mancare al makeup delle feste di Natale.

Il fondotinta liquido

L’incarnato diventa fresco e luminoso esaltato dal fondotinta liquido, in grado di mimetizzare le imperfezioni ma regalando un aspetto naturale e trasparente al viso. Applicato con un pennello, con una spugnetta di lattice o anche con le dita, sarà uno dei prodotti a cui non si potrà rinunciare durante le feste natalizie.

L’illuminante

L’illuminante, in polvere o in crema, sarà uno dei ‘must have’ del trucco natalizio. Perfetto per esaltare le linee del viso, con pochi tocchi mette in evidenza i punti luce del volto in modo molto raffinato.

Il blush in crema o liquido

Il blush è un altro dei prodotti che non possono mancare al makeup natalizio. Dovrà essere scelto in una formulazione liquida o cremosa, per poter donare freschezza all’incarnato e un aspetto sano molto naturale.

L’eye liner

Per quanto riguarda il trucco occhi, l’eye liner sarà essenziale. Le linee potranno essere naturali o esaltate al massimo verso l’angolo esterno dell’occhio per un look da diva.

I glitter

I glitter sono il vero ‘must have’ del trucco di Natale e potranno essere picchiettati al centro della palpebra mobile per regalare uno sguardo magnetico.

Le ciglia finte

Un bel mascare bene applicato regala ciglia fantastiche, ma niente, come un bel paio di ciglia finte, iresce a rendere lo sguardo irresistibile.

Il rossetto rosso

Il rossetto rosso è un classico delle feste natalizie, ma quest’anno è la vera tendenza, soprattutto nelle texture dal finish metallizzato e lucido.