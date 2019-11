Grande Fratello | Presunto stupro nell’edizione spagnola -VIDEO

La notizia di un presunto stupro nella casa del Gran Hermano, il Grande Fratello in edizione spagnola, sta facendo il giro del mondo. Mediaset nella bufera.

Il ‘Gran Hermano’ , l’edizione spagnola del Grande Fratello, si trova nella bufera. Sembra infatti che nella diciottesima edizione del reality andata in onda nel 2017 si sia consumato uno stupro davanti alle telecamere ma che la cosa sia stata immediatamente messa a tacere. Jose Maria Lopez, questo il nome del ragazzo accusato, avrebbe abusato della compagna di reality e fidanzata Carlota Prado nella casa più spiata di Spagna.

A portare alla luce la terribile vicenda, El Confidencial, e lo ha fatto con un video che ha lasciato tutti basiti.

Stupro al Gran Hermano, il Grande Fratello Spagnolo, il video di El Confidencial

Il Gran Hermano spagnolo è sotto accusa, sembra che durante l’edizione del 2017, si sarebbe consumato lo stupro di Carlota Prado da parte di Jose Maria Lopez. All’epoca l’uomo sarebbe stato espulso senza nessuna spiegazione e la ragazza lasciò il reality per ricevere il supporto psicologico del quale aveva bisogno.

Il video diffuso da El Confidencial, mostra il momento in cui la produzione del Gran Hermano mostra a Carlota il video del presunto stupro. La ragazza, visibilmente sconvolta ammette di non ricordare nulla, e gli autori del programma le intimano di non parlare della cosa per non alimentare altri problemi. Un video a dir poco sconvolgente che getta ombre sul programma.

Mediaset Espana attraverso un comunicato stampa ha fatto sapere di aver messo al corrente le forze dell’ordine e di non essere coinvolta nelle azioni legali. Intanto sponsor del Gran Hermano come Nestlé hanno deciso di ritirare i loro prodotti dal reality.

