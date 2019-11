Claudia Galanti torna a parlare della morte della figlia Indila nella seconda puntata di Seconda vita, il programma di Gabriele Parpiglia: “ho sbagliato”.

Claudia Galanti torna a parlare della morte della figlia Indila, scomparsa a soli 9 mesi nella seconda puntata di “Seconda vita”, il programma di Gabriele Parpiglia, in onda in prima serata, mercoledì 6 novembre, su Real Time.

Claudia Galanti: “quando mia figlia Indila è morta ho sbalgiato a dire no all’autopsia”

La piccola Indila, figlia di Claudia Galanti e dell’ex compagno Arnaud Mimran, è morta nel 2014 a causa di un batterio sanguigno. Oggi, la showgirl, torna a parlare del dolore più grande che una mamma possa affrontare.

“Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia. Oggi ho capito di aver sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre. Io non vivo, ma sopravvivo”, ha dichiarato la Galanti a Gabriele Parpiglia durante il secondo appuntamento di Seconda vita che, nella prima puntata, ha avuto come protagonista Elena Santarelli che ha parlato del tumore del figlio Giacomo.

Per amore degli altri due figli, Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l’8 giugno 2012, nonostante il dolore per la morte della terzogenita, Claudia Galanti ha dovuto trovare la forza per andare avanti, ma quel dolore ha cambiato per sempre la sua vita.

“Il mio ex compagno (Arnaud Mimeran, ndr) è in carcere. In Francia non sono Claudia Galanti ma l’ex donna di un detenuto. Andare in giro significa abbassare lo sguardo per paura della gente. Ho vissuto prendendo farmaci ogni giorno. Anche sette, otto pillole. Ho pensato di diventare pazza. C’è stato un momento in cui non parlavo più. Poi la cucina per un po’ mi ha salvato e l’amore per i miei figli mi ha fatto alzare dal letto. Ma ricado, ricado ancora, sempre. Il pensiero, il colpo di Indila mi tormenta”, ha raccontato.

