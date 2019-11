Emma Marrone a Le Iene: “voglio un uomo intelligente e non tirchio”

Emma Marrone, a Le Iene, descrive il suo uomo ideale: “lo voglio intelligente e non tirchio. Ho perdonato un tradimento. Mi hanno augurato la morte”.

Emma Marrone svela come dev’essere il suo uomo ideale ai microfoni de Le Iene show. La cantante salentina che sta vivendo un momento felice dopo la paura per il ritorno della malattia, ha replicato a chi le ha augurato la morte descrivendo anche il suo uomo ideale.

Emma Marrone e Le Iene: “sono stata tradita, ma ho perdonato. Meglio un uomo intelligente, non tirchio e che faccia cilecca invece di prendere il viagra”

Bellissima e sorridente, Emma Marrone risponde alle domande dell’inviato de Le Iene che le pone una serie di domande scomode sul mondo della musica. “Nel tuo lavoro, quanto conta avere una bella faccia?“, chiede la Iena. “Sei”, risponde la Marrone. “Una bella voce?“. “Spero ancora dieci“, è la risposta di Emma. “Un bravo manager?”. “Undici”, risponde ancora la Marrone che, sul gossip, poi, dice: “non amo il gossip. Quando parlano di me non è per mia volontà”. La cantante, poi, svela che, per una cantante, è una soddisfazione vincere talent come X Factor e Amici e kermesse musicali come Sanremo. L’inviato delle Iene, poi, chiede: “quanto conta andare a letto con qualcuno che conta?“. “Non lo perchè non sono mai andata a letto con qualcuno che conta” – risponde Emma che, poi, riferendosi alle persone che lo fanno per conquistare il successo, dice – “se vai a letto con qualcuno che conta, ma continui a non avere talento ti sei fatto solo una scopata”, afferma cn sincerità la Marrone.

Si passa così alla sua sfera privata. Emma che è ancora single svela di aver fatto per la prima volta l’amore a 21 anni. Sull’essere single, la cantante dice: “il problema è che sono troppo intelligente, questo un po’ spaventa. Sono difficile da gestire, forse il problema è quello”, dice la cantante. Emma, poi, svela di ricevere avances sia da uomini che da donne aggiungendo, però, di non essere attratta dalle donne. Poi si passa alle domande più intime.

“Qual è l’ultima volta che ti sei innamorata?“, chiede la Iena. “Io sono sempre innamorata. Dipende da come mi sveglio la mattina”. “Hai mai preso una botta per amore?”. “Sì ovvio, ho preso un bel palo, ma poi ci si rialza”, dice.

Poi si passa al decalogo per conquistare il cuore della Marrone. “Meglio un invito a cena o al cinema?”. “A cena“. “Giacca e cravatta o scarpa da ginnastica?”. Giacca e cravatta non è male“. “Petto villoso o depilato?”. “Villoso, ma non troppo“. “Famoso o sconosciuto?”. “Intelligente“. “Offre lui o alla romana?”. “Offre lui, spero“. “E se ti chiede di dividere?”, chiede l’inviato delle Iene. “Pago il conto, totalmente io, lo ringrazio e lo depenno pertutta la vita”, risponde Emma. “Bacio alla prima sera o meglio aspettare?”. “Bacio alla prima sera perchè magari non lo becchi più”. “Sesso alla prima sera?”. “Se la merita sì”, dice sincera. “Meglio se fa cilecca o se prende il viagra?”. “Preferisco cilecca perchè magari prende il viagra e poi si sente male. Cilecca può succedere e poi diventa anche simpatica la situazione”.

Si passa al capitolo tradimento. “Hai mai tradito?”. “No”. “Sei mai stata tradita?”. “Credo di sì”. “L’hai beccato?”. “Sì”. “L’hai perdonato?”. “Assolutamente sì”. Emma, poi, svela di non essere una persona gelosa e possessiva anche se ha spiato il telefono di un fidanzato.

Poi si passa al capitolo fan. “La cosa più bella che ti hanno scritto i fans?”. “Che li faccio stare bene e che li aiuto nei momenti più difficili?”. “E la cosa più brutta che ti hanno scritto?”. “Che meritavo di morire di cancro“, conclude Emma.

LEGGI ANCHE:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI