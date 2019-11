Natale 2019: creare una tavola di Natale originale, alla moda o autentica?

Per aiutarti a creare una tavola di Natale originale, alla moda o autentica, scopri tutti i nostri migliori consigli

Centrotavola, piccolo decoro, runner, piatti, tovaglie: decorare bene la sua tavola di Natale con tutti questi elementi è un grosso problema! Per fortuna abbiamo selezionato per voi ispirazioni e suggerimenti deco.

Tavola chic, super classica, minimalista o alla moda? La decorazione della tavola di Natale è spesso fonte di intensi dubbi. Ma indipendentemente dalla scelta, una regola è certa: hai bisogno di una decorazione festosa per la tavola che sia pratica, molto estetica, e soprattutto che si distingua da tutte le altre, solo così potrà impressionare gli ospiti.

Tovaglia o non tovaglia, arte tradizionale o total gold look, grandi candelieri che riempiono il centro del tavolo o piuttosto piccoli lumini dislocati lungo il runner, la tavola di Natale richiede molteplici riflessi e scelte!

Come decorare un tavolo da festa?

Quando si prepara un tavolo, la questione del comfort rimane fondamentale. Tutti devono sentirsi a proprio agio, avere il proprio spazio vitale e non sentirsi ingombrati dagli elementi decorativi.

I piatti devono poter passare di mano in mano senza difficoltà. I candelabri non devono invadere lo spazio ed è necessario fare i conti con l’altezza: opta per candelabri sottili allineati al centro del tavolo oppure per candelabri piccoli che ritmano la decorazione del tavolo in modo che i commensali possano interagire tra loro. Per quanto riguarda la biancheria della tavola, opta per la tovaglia di Natale se desideri creare una tavola natalizia tradizionale, la tovaglia riscalderà l’ambiente con semplicità. Se preferisci una decorazione autentica per la tavola di Natale, fatti ispirare dallo stile scandinavo, opta per un tavolo di legno grezzo coperto senza artificio. I tovaglioli sono essenziali in entrambi i casi e naturalmente il tovagliolo dovrà essere di stoffa, oltre a dare un tocco di classe alla tavola non guasterà certo fare un gesto green per tutelare il nostro ambiente!

Quali colori adottare per la decorazione di una tavola di Natale?

Per un tavolo da festa, sono ammessi tutti i colori! Ma attenzione, le associazioni dei colori devono essere studiate e testate. La regola è la stessa di quella della moda: non più di tre colori per una tavola di Natale senza falsa nota!

Le tonalità devono essere scelte in base ad un tema che potrebbe suddividere in tre gruppi di decorazioni: decorazioni per la tavola di Natale scandinave, decorazioni per la tavola di Natale minimaliste o decorazioni per la tavola di Natale barocca. Per il primo gruppo meglio preferire toni neutri e sobri (bianco ed ecru impreziositi da argento, bianco e tortora associati all’oro, …) per la seconda decorazione della tavola di Natale uniamo lo spirito minimalista a un colore senza tempo. Potremmo dare un posto d’onore al bianco che sarà valorizzato dai materiali, ottone, oro, rame, metallo e legno sono un duo impeccabile, portano più colori, chic e sobri allo stesso tempo. Per la terza decorazione festiva della tavola, il barocco, osiamo con il colore. I colori audaci (blu reale, rosso, verde bosco, corallo, viola scuro) possono essere illuminati dall’oro scintillante, tutti animati da alti candelabri.

Quali tendenze decorative seguire per una tavola di Natale nel 2019?

Nel 2019, l’originalità e il green power sono di rigore per la tavola delle feste. Sei libero di soccombere a queste tendenze, ma sappi che ciò implica di sorprendere i tuoi ospiti con alcuni dettagli decorativi che sono fuori dall’ordinario, e per questo avrai bisogno di molti piccoli dettagli 100% naturali che saranno distillati al centro del tavolo natalizio come, pigne o alcuni rami di abete che diventeranno graziosi centrotavola di Natale o perfetti segnaposto natalizi.

Per riempirti di ispirazioni decorative e rispondere a tutte le tue domande intorno a questa famosa tavola di Natale, scopri 5 idee originali per abbellirla e decorarla

