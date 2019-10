Cosa regaliamo al fidanzato per Natale? Ecco uno dei principali dubbi che ci iniziano ad attanagliarci in queste settimane. Noi di Chedonna proviamo a dare qualche consiglio

Il Natale si avvicina e con l’arrivo delle feste inizia il dubbio amletico più grande di questo periodo: cosa regalare al fidanzato o al compagno per Natale? Per una donna, paradossalmente, la scelta è molto più semplice ma molto spesso gli uomini sono complicati e complessi.

Per riuscire a fare la scelta giusta possiamo decidere di affidarci a regole generali o scelte private che derivano da diversi fattori. Molto dipende da quanto tempo stiamo insieme. Una lunga conoscenza infatti ci permette di conoscere meglio i gusti dell’altra persona. L’altra variabile è il budget che siamo disposti a spendere per rendere felice la nostra metà.

Se è un rapporto cominciato da poco, per farci un idea dei gusti dovremmo sfruttare la cerchia delle persone a lui vicine, Come parenti amici e fratelli per riuscire a capire meglio suoi gusti, o per sapere la sorpresa a lui più gradita. Il nostro consiglio è non scegliere mai un oggetto molto comune per non risultare banali e scontati ma allo stesso modo non puntate su qualcosa di troppo particolare. E comunque la soluzione migliore è sempre quella di assecondare i gusti del fidanzato.

Regali di Natale, i migliori per un fidanzato

Se il nostro fidanzato è un appassionato di tecnologia ad esempio meglio puntare su questo tipo di oggetti, Come un ebook reader è la soluzione ideale perché ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche. Regalo che sembra piacere molto per gli appassionati di tecnologia e di calcio è l’abbonamento ad una pay-tv, da guardare sul cellulare o sul pc. Regalo che piace sempre molto soprattutto per chi si conosce da tempo sono lo smartphone o il tablet.

Per chi ama regali più personali (ma anche in questo caso bisogna conoscere molto bene il fidanzato) un regalo azzeccato può essere un completo intimo o un profumo, regali molto personali che vogliono dimostrare una forte conoscenza del compagno. Attenti però a non sbagliare. Per chi vuole restare invece più staccato e generico consigliamo il classico pigiama.

Se il vostro fidanzato è uno sportivo niente potrebbe renderlo più felice di un l’abbonamento alla palestra o un attrezzo. Se vogliamo fare un regalo a lui ma anche a noi, beh allora vi consigliamo di puntare su un viaggio o su uno smartbox con viaggio o cena. Un’idea di coppia sicuramente originale