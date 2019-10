Natale 2019: 5 meravigliosi centrotavola di Natale fai da te

Stai cercando delle idee per realizzare un centrotavola natalizio che farà meravigliare i tuoi ospiti a Natale? Ecco 5 idee fai-da-te facili da realizzare

Se vuoi stupire con le decorazioni natalizie, non trascurare la decorazione della tavola!

Il fulcro, l’elemento forte di una decorazione della tavola di Natale è il centrotavola.

Non sono necessari complicati elementi decorativi per rendere l’effetto. Un bel centrotavola può essere facilmente realizzato con vasi e bottiglie, o oggetti raccolti in natura come pigne o rami di abete.

Ecco alcune idee originali per realizzare tu stesso un meraviglioso centro tavola di Natale.

Come decorare la tavola per Natale

Per una decorazione della tavola di Natale di successo, ci sono elementi essenziali che devono essere trattati. Prima di iniziare, imposta un tema o un codice colore e seguilo. Questo ti impedirà di disperdere il tuo budget. Per una decorazione di successo, pensa innanzitutto alla scelta di tovaglie o tovagliette. Ma una perfetta decorazione da tavola sarebbe nulla senza un bel servizio da tavola. Non devi necessariamente tirare fuori il servizio di porcellana della nonna. Puoi divertirti mescolando colori, forme o stampe anche mischiando piatti di diversi servizi. Oltre a posate, bicchieri e piatti, pensa ai tovaglioli. Invece di scegliere quelli di carta, puoi prenderli in tessuto, personalizzarli e piegarli in modo estroso. Infine, l’elemento essenziale del tuo tavolo, quello che tendiamo a dimenticare ma che è il fulcro, il centrotavola. L’essenziale è che sia perfettamente in linea con il tema e deve fare una buona impressione ai tuoi ospiti. Perché non realizzarlo da solo? Ecco alcune idee

Centrotavola di Natale: il meglio delle idee creative

1/ centrotavola con candele in oro, bianco e rosso

Questo centrotavola è delizioso. Impreziosisce una tavola di Natale dallo stile classico. Si può realizzare con cose molto comuni, come un vassoio dorato, delle decorazioni natalizie glitterate in oro e rosso di dimensioni differenti, e tre ceri bianchi di diverse lunghezze. Riunirsi intorno ad un tavolo con delle candele accese accende la magia del Natale.

2/ Il centrotavola rotondo shabby chic

Elegante e raffinato questo centrotavola è quello che ci vuole per impreziosire una tavola rotonda in stile shabby. Per realizzarlo servono delle decorazioni natalizie, 3 piccoli abeti, del soffice cotone e un vassoio argentato. Per il tocco da maestro servono 3 calici e tre ceri bianchi. Assemblate il tutto come mostrato in foto e ammalliate i vostri ospiti.

3/ Il centrotavola rettangolare shabby chic

Avete mai visto niente di più grazioso? un vero tocco di classe e di grande effetto. Per realizzarlo avrete bisogno di un vassoio di legno rettangolare, pigne di diverse dimensioni, candele da tè, ceri bianchi ed altre decorazioni argentate. Potete sbizzarrirvi, l’importante e che abbiniate bene i colori. Assicuratevi di dipingere d’argento le pigne con una vernice spray e anche il vassoio deve essere rigorosamente shabbato. Posizionate il tutto come in foto e ponetelo sul vostro tavolo. Non dimenticate di accendere le candele.

4/ Il centrotavola luccicante

Per chi non ama le candele esistono versioni di centrotavola altrettanto luminosi e caldi da realizzare con delle lucine natalizie a batterie. Le lucine possono essere posizionate in vasi di ogni forma e colore e risultano molto gradevoli.

5/ Il centrotavola nel barattolo

Chi non possiede questo tipico barattolo ermetico in casa? Usato per assolvere molteplici funzioni è ottimo anche per decorare la tavola di Natale. Semplicemente impreziosito con delle lucine natalizie a batterie o sapientemente asornato con pigne, merletti, rametti di pino e candele, il risultato è sempre stupefacente. Potete reallizzarne più di uno e dislocarli sul tavolo, non sono ingombranti, non disturbano i commensali eppure senza di loro la tavola non sarebbe la stessa.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI