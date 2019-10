“Serena Enardu sta male, non si è resa conto di quello che è successo”: Anna Pettinelli svela tutta la verità sull’ex fidanzata di Pago.

Anna Pettinelli svela come sta Serena Enardu dopo l’esperienza vissuta nel villaggio di Temptation Island Vip 2019 che l’ha portata a chiudere, dopo più di sei anni, la storia d’amore con Pago.

Anna Pettinelli: “Serena Enardu sta male, non si è resa conto di quello che ha fatto”

La fine della storia d’amore tra Serena Enardu e Pago continua ad appassionare il pubblico che ha seguito il percorso dell’ormai ex coppia a Temptation Island vip. Mentre si mormora di un presunto ritorno di fiamma tra Miriana Trevisan e Pago, Anna Pettinelli, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha svelato come sta, oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Sento Serena. Non sta bene. Lei non si è resa conto di quello che ha fatto. È entrata come una bambina nel ‘Paese delle meraviglie’. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale. Pago può essere l’uomo più ‘palloso’ del mondo, quello che volete (a me sta molto simpatico), ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità”, ha spiegato la conduttrice radiofonica.

Anna Pettinelli ha anche parlato del fidanzato Stefano Macchi e del feeling di quest’ultimo con la single Cecilia Zagarrigo: “Io sono stata male, male seriamente. Le altre fidanzate mi dicevano: ‘Stefano non sta facendo nulla, stai tranquilla’. Io rispondevo: ‘Voglio il falò’. Sono sicura che, se non lo avessi tirato fuori, lui ci sarebbe cascato. E per noi sarebbe stata una rovina. Ma tutto è bene quel che finisce bene”.

Infine, ha concluso: “Resto convinta che a Cecilia, Stefano piacesse, come piace a quelle che su Instagram gli scrivono porcate di ogni genere: ‘Mi ti farei’. ‘Ti voglio’. O mandano anche foto sexy. Ma ripigliatevi! […] Lui mi mostra orgoglioso le sue ‘virtù virtuali’, insomma quelle che ci provano. Deve stare attento che, se prendo quel telefono, rispondo a una per una. E non con ‘bella patata’…”.

