Fitness: i falsi miti da sfatare

Sul fitness ci sono diversi miti da sfatare in quanto non veri seppur famosi. Scopriamo insieme i più importanti.

Quando ci si addentra nel mondo del fitness ci si rende conto che tante delle cose che si davano per corrette sono in realtà sbagliate o obsolete. Ci sono diverse dicerie tramandate nel tempo che ancora oggi vengono prese per vere da molti ma che, in realtà, non lo sono affatto. Proviamo ad identificare le principali, in modo da non correre il rischio di cadere in tranelli che potrebbero rendere meno efficiente l’attività fisica che svolgiamo ogni giorno.

Fitness: alla scoperta dei falsi miti

Fonte: IStock photo

Il mondo del fitness è ricco di falsi miti, alcuni dei quali così considerati da essere ancora sulla bocca di tutti. Visto che allenarsi è una cosa seria e che incorrere negli errori sarebbe un vero peccato, analizziamo insieme alcune delle false credenze che, ancora oggi, circolano sul fitness.

Sudare fa dimagrire. Iniziamo con il più resistente tra tutti i miti ovvero quello che per dimagrire sia necessario sudare. Certo, dopo una bella sudata il peso sarà sicuramente minore. Si tratta però solo dei liquidi in eccesso che saranno recuperati alla prima bevuta. A far dimagrire è il dispendio energetico e non cero il quantitativo di sudore. Quindi, bando all’abbigliamento pesante per far posto a quello traspirante.

Non si può fare attività fisica a stomaco vuoto. In realtà, andare a correre appena svegli è salutare e non comporta problemi di alcun tipo. Certo, sarebbe diverso qualora non si fosse cenato la sera prima ma se ci si alimenta normalmente, fare esercizio fisico appena svegli o diverse ore dopo il pranzo non comporta alcun rischio (almeno di non avere patologie in atto). Ciò che conta è mantenersi idratati e mangiare in modo sano e bilanciato subito dopo l’attività fisica, quando cioè, i muscoli ne hanno più bisogno.

Non si può bere durante l’allenamento. Altro errore comune è quello di evitare di idratarsi mentre ci si allena. In realtà è importantissimo mantenere sempre la giusta idratazione. Ciò che conta è farlo nel modo giusto, bevendo piccole quantità di acqua mentre si fa sport e possibilmente a temperatura ambiente o leggermente riscaldata quando fa freddo.

Facendo sport viene fame. Chiunque abbia praticato sport sa bene come resistere alla fame quando si fa attività fisica è più semplice e persino il tipo di cibi che si desiderano tende a variare portando a mangiare in modo più sano. Anche in questo caso, quindi, siamo di fronte ad una credenza errata.

Chi fa sport deve mangiare più proteine animali. Altro falso mito. Se si pratica sport è vero che le proteine vanno aumentate ma queste non devono essere necessariamente di tipo animale. Sono ammesse infatti anche quelle di tipo vegetale o derivanti da legumi e cereali integrali.

Facendo pesi si diventa troppo muscolose. In realtà, a meno di non far uso di sostanze attue allo scopo, l’allenamento con i pesi non farà mai venire dei muscoli come quelli maschili perché l’organismo della donna funziona in modo diverso. Si avrà però una maggiore tonificazione.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Da oggi, quindi, cerchiamo di guardare al fitness con più consapevolezza e ricordiamo sempre di informarci al massimo perché i falsi miti non sono certo finiti qui. In giro ce ne sono sempre tanti e non solo su questo campo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Come allenare il metabolismo dopo i 40

Corsa: come praticarla al meglio per perdere peso

Errori che si commettono quando si fa attività sportiva in palestra