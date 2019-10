Silvia Tirado, protagonista dell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island Vip, è stata vittima di numerosi insulti razzisti sul web.

Silvia Tirado è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, il programma che quest’anno ha visto Alessia Marcuzzi nelle vesti di padrona di casa.

La fidanzata di Gabriele Pippo, i due hanno abbandonato il programma da fidanzati e non da single, è stata presa di mira dal web, ricevendo su Instagram numerosi insulti razzisti.

Gli utenti del web si sono divertiti a chiamarla scimmia, molto probabilmente per la sua carnagione scura, ma l’influencer non ci sta e ha tutta l’intenzione di rivolgersi alla polizia postale.

Temptation Island Vip: Silvia Tirado insultata sul web

Silvia Tirado, attraverso il suo profilo Instagram, ha dichiarato che dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip è stata presa di mira dal web. La giovane influencer ha ricevuto insulti a sfondo razziale, in quanto gli utenti della rete si sono divertiti a definirla scimmia.

Sì, l’hanno definita scimmia soltanto perché il suo colore della pelle è più ambrato. La fidanzata di Gabriele Pippo non ci sta e sui social annuncia che a breve si rivolgerà alla polizia postale per fermare tutto questo.

Silvia Tirado è vittima di razzismo perché qualcuno trova ancora giusto che si discrimini qualcuno a causa del colore della sua pelle, ma non solo. La fidanzata di Temptation Island Vip è stata insultata anche per il suo aspetto fisico. L’influencer ha fatto notare che lei è disposta ad accettare tutte le critiche di questo mondo, in quanto si è esposta pubblicamente in un programma televisivo, ma commenti che fanno riferimento al suo comportamento all’interno della trasmissione e non per il suo aspetto fisico o il colore della sua pelle.

Al pubblico di Temptation Island Vip proprio non va giù che Gabriele abbia scelto di perdonarla, dando alla sua fidanzata una seconda chance al loro rapporto. Per il web Silvia ha sbagliato ad esporsi troppo con il single Alessandro e per questo motivo Gabriele Pippo avrebbe dovuto liquidarla e passare oltre.

Pensiero legittimo, visto che il pubblico ha tutto il diritto di commentare quanto visto in tv, ma senza andare oltre nella sfera privata e soprattutto umana. Dopo di tutto il consiglio di Pippo Franco a suo figlio è stato proprio quello di fregarsene di ciò che pensa la gente.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Silvia Tirado, dedica romantica a Gabriele dopo Temptation

Temptation Island Vip 2019: svelato il finale, la verità sui confronti

Silvia Tirado chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram