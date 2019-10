Alessia Marcuzzi ritorna con Temptation Island Vip: quando va in onda

Alessia Marcuzzi, dopo il grande successo delle scorse settimane, ritorna in tv con la seconda edizione di Temptation Island Vip.

Alessia Marcuzzi è pronta a ritornare sul piccolo schermo degli italiani con la seconda edizione di Temptation Island Vip.

La bionda conduttrice, infatti, presenterà una puntata speciale del programma che andrà in onda il 31 ottobre, rigorosamente in prima serata.

Ma cosa vedremo durante questo appuntamento extra dell’isola delle tentazioni?

I telespettatori ripercorreranno il viaggio fatto dai protagonisti della seconda edizione durante il corso di queste settimane, scoprendo quale destino ha atteso loro dopo la fine del programma che ha messo a dura prova il loro amore.

Temptation Island Vip ritorna con Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, dopo aver condotto due edizioni dell’Isola dei Famosi all’insegna degli scandali, a causa del canna – gate di Francesco Monte e del presunto tradimento subito da Riccardo Fogli, sta raccogliendo i frutti del duro lavoro con gli ottimi ascolti di Temptation Island Vip.

Per questo motivo Mediaset ha scelto di mandare in onda un appuntamento speciale dell’isola delle tentazioni. Quando andrà in onda Temptation Island Vip? Ad Halloween, il 31 ottobre.

Durante la notte delle streghe, insieme alla bionda conduttrice, ripercorreremo i momenti più belli del programma e potremo finalmente sapere come prosegue la vita delle coppie dopo la fine del programma. Ricordando anche la polemica su Er Faina, che tanto ha fatto discutere. Anche se il pubblico da casa ha potuto assistere al famoso ‘un mese dopo’ negli studi Elios di Uomini e Donne, ma ci sono ancora molte cose da chiarire sulle coppie di quest’anno.

Ogni mistero sarà svelato durante la notte delle streghe, in compagnia di Alessia Marcuzzi che durante la finale di Temptation Island Vip si è anche commossa, pensando al duro lavoro fatto durante il corso di questi mesi. Chissà se la conduttrice sarà riconfermata anche per la terza edizione dello show prevista per il prossimo anno.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Temptation Island Vip 2019: cos’è successo alle coppie dopo

Alessia Marcuzzi senza veli su Instagram: attaccata degli haters – Video

Temptation Island Vip: Silvia Tirado vittima di insulti razzisti