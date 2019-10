Chi prepara le decorazioni natalizie in anticipo è più felice, lo dice la scienza

Secondo uno studio, preparare gli addobbi natalizi in anticipo rende più felici. Il fenomeno, oltre a migliorare l’umore, giova anche ai rapporti con i vicini di casa.

Preparare gli addobbi natalizi in anticipo rende più felici

Secondo la tradizione, si dovrebbe iniziare ad addobbare la casa con le decorazioni natalizie l’8 dicembre di ogni anno.

L’albero di Natale, le decorazioni ai balconi, e gli addobbi fuori la porta di casa, sono tutte cose che quasi ogni italiano fa, e c’è chi ama farlo e chi invece non ama particolarmente questa festa.

Chi addobba la casa prima del tempo è più felice, lo dice la scienza

Uno studio pubblicato sul Journal of Environmental Psychology ha rivelato che l’atmosfera natalizia ed il semplice fatto di addobbare la nostra casa per le festività, migliorerebbe il nostro umore rendendoci più allegri e felici.

Secondo lo studio in questione, le decorazioni natalizie ci riconducono ai ricordi belli del passato. La nostra mente ci riconduce soprattutto al periodo dell’infanzia, distraendoci dai problemi e dallo stress quotidiano.

Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, ha spiegato: Nella maggior parte dei casi, chi sceglie di addobbare la casa in anticipo lo fa per nostalgia o per resuscitare la magia del Natale”. Continua dicendo: “In una vita piena di stress e ansia, le persone associano il Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia, in quanto le decorazioni rappresentano un’ancora alle emozioni e all’eccitamento di quando eravamo bambini”.

Secondo suddetta ricerca, inoltre, gli addobbi natalizi sulla porta di casa migliorerebbero anche i rapporti con i vicini, rendendo l’atmosfera più allegra e felice per tutti.

Se vi venisse voglia di addobbare la casa a novembre, dunque, non c’è alcun motivo per cui non dovreste farlo. La scienza conferma, appunto, che addobbare prima la casa potrebbe trarvi benefici inaspettati e sicuramente ben graditi.

Lucia Schettino

