Natale fai da te: barattolo delle sorprese -video

Il barattolo delle sorprese, un’idea regalo per Natale davvero originale e che sarà molto gradita a chi lo riceve. Tanti prodotti beauty fai da te, contenuti in un barattolo decorato a mano.

Se siete alla ricerca di regali di Natale fai da te da donare alle vostre amiche, il barattolo delle sorprese sembra essere proprio l’idea vincente. Un bellissimo barattolo decorato a mano e contenente balsamo corpo, sapone e delle profumate ballistiche effervescenti per il bagno tutto fatto in casa.

Potrete realizzarle in anticipo e confezionare tanti barattoli personalizzati per le persone che amate, sia donne che uomini. Seguite il video tutorial! Scopri le idee regalo 2019 per i tuoi bambini.

Regali di Natale fai da te, come realizzare il barattolo delle sorprese, il video tutorial

Per realizzare il barattolo delle sorprese avrete bisogno di:

stampi in silicone

paglietta decorativa

Per il barattolo decorato

barattolo in vetro con tappo ermetico

vernicespray bianca

colla a caldo

merletto

fiocco in stoffa

etichetta

cuoricini o altre decorazioni

Per il balsamo corpo

50 grammi di burro di Karitè

3 grammi di cera d’api

9 grammi di olio vegetale

10 gocce di oli essenziali tra garofano, cannella e arancia

Per le ballistiche

60 grammi di acido citrico

120 grammi di bicarbonato di sodio

13 grammi di olio vegetale

colorante in polvere

massimo 20 gocce di olio essenziale a piacere

Per il sapone

sapone pronto da sciogliere

colorante in polvere

olio essenziale a piacere

Una volta preparati tutti i prodotti negli stampini in silicone, si potranno inserire nel barattolo alternati da fogli di carta decorati. L’effetto finale sarà davvero grazioso ed i prodotti di bellezza unici e rigorosamente fatti a mano. La decorazione del barattolo potrà essere personalizzata cambiando il tipo di merletto, i colori e le piccole decorazioni applicate. Non vi resta che seguire il video tutorial!

