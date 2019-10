Qualche consiglio per scegliere il regalo giusto per i nostri bambini, e vedere il sorriso nei nostri volti.

Il Natale come ben sappiamo è per eccellenza la festa dei bambini. Per questo le idee regalo di Natale per i bambini già da diversi mesi sono iniziate a circolare su giornali e tv ci accompagneranno incessantemente fino al 25 dicembre.

Un mare di proposte nel quale pero è facile perdersi, perché potremo scegliere il regalo non adatto al bambino se non lo conosciamo bene.

Regali di Natale last minute: tutte le idee unisex

Perché un regalo che per un bambino è il massimo, invece ad un altro può non piacere.

Molto dipende dall’età del bambino al quale dobbiamo fare il regalo, alla sua conoscenza del mondo che lo circonda, al rapporto che abbiamo con lui e con i genitori.

Così abbiamo diviso i possibili acquisti per fasce di età.

I consigli in base all’età dai 2 dai 12 anni

Ricordiamoci soprattutto con i bambino che non sempre un pensiero molto costoso è anche molto gradito. Possiamo vedere la felicità negli occhi dei più piccoli anche spendendo poco .

Per la fascia d’età che va dai 2 a 4 anni consigliamo giochi che aiutano ad aumentare la loro fantasia con pensieri che stimolano la loro manualità.

Quindi spazio ai puzzle, le costruzioni con i cubetti , i Lego (e similari).

Ma anche i classici chiodini soprattutto per i 4 anni sono ideali per la manualità: Ottima idea anche piccoli strumenti musicali tipo lo xylofono o la pianola.

Idee regalo di Natale tra i 5 e i 10 anni



Tra i 5 e i 7 anni entriamo nell’età prescolare e scolare. Cambiano quindi anche le esigenze dei bambini. Avremo piccoli che si sono avvicinanti al mondo della scrittura e del disegno.

Quindi regali di Natale adatti possono essere le lavagnette, quelle classiche e quelle di plastica con i pennarelli, i colori (anche gli acquerelli), i kit da disegno.

Dagli 8 ai 10 anni hanno oramai affinati la scrittura e la lettura amano giochi da fare con i compagni . Per questi ideali per quest’età sono i giochi di società da fare insieme ai grandi o ai propri compagni.

In questo campo possiamo sbizzarrirci dai classici Monopoly e Dictionary a quelli più moderni.

Ottima idea a quest’età anche il libro: è adesso infatti che il bambino infatti si avvicina alla lettura e ai propri gusti.

Per i più sportivi sì alle classiche biciclette, monopattini, skateboard, roller, tutto quello che serve per stare bene all’aria aperta. Ma ci stupiremo all’effetto che può avere un semplice pallone in un ragazzino.

Regali di Natale per bambini di 12 anni

Il compito più difficile è accontentare un ragazzino di 12 anni nella preadolescenza. I consigli che possiamo darvi è provare con la musica. Li renderemo felici con un paio di biglietti per il concerto del loro cantante preferito. Oppure un buon libro o per gli appassionati dei Lego ci si può sbizzarrire con i Lego super complessi. Sicuramente apprezzeranno lo sforzo per riuscire ad azzeccare il regalo giusto .

Non ci resta che affidarci a qualche semplice regola e alla fortuna perché si sa, il regalo più bello per un adulto è vedere la felicità nel volto di un bambino

->>LEGGI ANCHE:

Diy: come rinnovare le palline di Natale-VIDEO-

Diy: pinguini natalizi con bottiglie di plastica-VIDEO-

Diy: come creare una confezione natalizia fa da te-VIDEO-

Diy: campanellini natalizi fai da te-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI