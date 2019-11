Pranzo di Natale 2019: il menu completo vegano -VIDEO

Il pranzo di Natale è condivisione e per questo dovrebbe venire incontro alle esigenze di tutti. Per tutti coloro hanno scelto di seguire una dieta di tipo vegano, ecco un menu completo ‘cruelty free’.

Un pranzo di Natale vegano, privo di ingredienti animali e anche di derivati animali, come latte e uova. Tante ricette gustose e perfette per un pranzo delle feste che verranno incontro alle esigenze di chi ha deciso di vivere in modo etico. Se avete un ospite vegano, niente paura, gli ingredienti si trovano ormai anche nei comuni supermercati! Se ami la cucina vegan non perdere lo Strudel di frutta vegano e senza glutine.

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti vegani

Gli antipasti saranno il giusto preludio ad un pranzo in famiglia, anche per gli ospiti vegani e per questo vi proponiamo 4 ricette che piaceranno davvero a tutti, anche perché a base di verdure.

Non perdere i primi piatti per il pranzo di Natale vegano, clicca alla pagina successiva!