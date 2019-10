Ricette facili e gustose da preparare con i pomodori secchi

I pomodori secchi sono un ingrediente davvero versatile, si possono preparare diverse ricette. Scopriamo cosa possiamo cucinare.

Pomodori secchi iStock Photos

Dopo aver ampiamente discusso sulle proprietà benefiche dei pomodori secchi, che sono da considerarsi una miniera per la nostra salute, scopriamo come preparare delle ricette gustose.

I pomodori secchi sono molto saporiti, danno un odore, un sapore gradevole e deciso a diversi piatti, tanto da evitare l’aggiunta del sale. Si possono aggiungere alle insalate, a primi piatti freddi o addirittura agli spaghetti con zucchine, o alla pasta con acciughe. Qui di li possiamo definire molto versatile.

I pomodori secchi si preparano facilmente, basta disidratarli al forno o lasciarli “asciugare” sotto al sole. Si inizia a preparare i pomodori secchi lavando e asciugando accuratamente i pomodori, poi si tagliano e vanno esposti al sole con la polpa verso l’alto distanziati tra di loro. Aggiungete il sale grosso se volete velocizzare il processo di disidratazione, dopo sette giorni circa saranno già pronti. E’ preferibile durante la notte coprirli con un canovaccio di cotone per evitare che si inumidiscono, giratele di tanto in tanto, perchè si devono essiccare in modo omogeneo. Dopo essersi essiccati completamente, vanno conservati in frigorifero chiusi in contenitori ermetici. In alternativa si possono anche preparare delle conservare sott’olio, i pomodori vanno scottati in acqua e aceto con le rispettive proporzioni: acqua al 93% e aceto al 7%, in questo modo i pomodori si ammorbidiscono e si proteggono da attacchi batterici.

Affidatevi a noi di CheDonna.it per scoprire alcune ricette con i pomodori secchi da provare assolutamente.

Primo piatto: rigatoni con crema di zucchine e pomodori secchi

Rigatoni con crema di zucchine e pomodori secchi iStock Photos

Un primo piatto molto particolare dal gusto unico e deciso soprattutto determinato dai pomodori, si prepara in poco tempo e con semplici ingredienti ma ricchi di proprietà nutritive. I pomodori secchi sono un concentrato di licopene, un antiossidante indispensabile per combattere l’invecchiamento precoce, e di vitamina C.

Ingredienti per 4 persone

400 g di rigatoni

4 zucchine

250 g di pomodori secchi

1 cipolla media

30 g di pinoli

50 g di burro

1 spicchio di aglio

prezzemolo

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

Laviamo le zucchine, le priviamo delle estremità e poi le tagliamo a rondelle, sbucciamo la cipolla e la tagliamo a fette sottili e la trasferiamo in una padella antiaderente. Aggiungiamo il burro e lasciamo rosolare a fuoco basso, aggiungiamo le zucchine e bagniamo con ½ bicchiere di acqua tiepida. Cuocere per circa 10 minuti, unite il prezzemolo tritato e un po’ di pepe, mescolare bene con un cucchiaio di legno. Togliamo il preparato dalla padella, lo trasferiamo nella coppa del frullatore e frulliamo fino ad ottenere una crema densa. Sgoccioliamo i pomodori secchi sott’olio e tagliamoli a julienne. In un’altra padella rosoliamo l’olio extravergine con l’aglio per pochi minuti, aggiungiamo i pomodori sgocciolati, i pinoli, sale e facciamo cuocere per altri 3 minuti a fiamma bassa. Cuociamo i rigatoni e scoliamoli al dente, poi trasferiamoli nella padella con il condimento e saltiamo in modo da amalgamare bene il tutto. Trasferite nei piatti con la crema di zucchine, aggiungete il basilico e servite.

Secondo piatto: straccetti di pollo con pomodori e insalata

Straccetti di pollo con pomodori e insalata iStock Photos

Una ricetta davvero gustosa per cucinare un secondo piatto leggero ma allo stesso tempo molto saporito.

Ingredienti

450 g di fesa di tacchino

1 scalogno

farina

olive nere

7/8 pomodori secchi sott’olio

peperoncino

1 bicchiere di vino bianco

1 bicchiere di brodo

olio

1 rametto di rosmarino

Procedimento Per preparare questo piatto iniziate a tagliare il petto di pollo a listarelle e infarinate con cura. In una padella fate rosolare un pò di olio, lo scalogno tagliato a pezzetti con il peperoncino e i pomodori secchi, precedentemente tagliati a pezzettini. Unite le olive o denocciolate, il pollo e fate rosolate il tutto per 3 minuti a fuoco alto, girando il tutto per insaporire bene il pollo. Insaporite con il vino e fatelo evaporare a fuoco alto, poi aggiungete il brodo caldo e il rosmarino. Appena sarà cotto, trasferite nel piatto e gustate con qualche foglia di insalata.

Finger food vegan: cannoncini salati vegan con crema ai broccoli e pomodori secchi

Cannoncini salati vegan iStock Photos

I cannoncini salati vegan si preparano con la crema ai broccoli e pomodori secchi, sono un antipasto dal sapore deciso e dal cuore cremoso che conquisterà tutti i commensali. La crema a base di broccoli viene preparata con il tofu e poi insaporita con le mandorle e pomodori secchi. Se gradite potete aggiungere qualche foglia di basilico per rendere il tutto ancora più profumato.