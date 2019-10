Serena Enardu e Pago sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip 2019? Lui risponde ad una domanda su Instagram, ma poi si autocensura.

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip 2019? A scatenare i rumors è un video in cui il cantante, come svela il portale Gossip e Tv, è in compagnia di Davide Lacerenza, ex fidanzato della figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile.

Serena Enardu e Pago: spunta un video i cui il cantante si autocensura

Dopo Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago si sono lasciati. A confermarlo è stata l’ex tronista che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha espresso la propria sofferenza per la fine di un amore importante. Tuttavia, nelle ultime ore, un video pubblicato su Instagram, ha fatto nascere rumors secondo i quali tra Serena e Pago potrebbe esserci stato un riavvicinamento.

Come si legge sul portale Gossip e Tv, Davide Lacerenza, in una storia pubblicata su Instagram, si mostra in compagnia di Pago facendo un appello alle ragazze. “Stasera siamo qua io e Pago, ragazze dove siete? Siamo single tutti e due“, dice l’ex fidanzato di Stefania Nobile. “No no, non ne ho voglia… Non posso”, ha risposto, però, Pago.

Le parole del cantante hanno fatto sorgere dei dubbi ai fans che ipotizzano la possibilità di un ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu. Il cantante non ha aggiunto altro e, probabilmente, tutta la verità verrà a galla quando sarà trasmessa la puntata del trono classico di Uomini e Donne dedicata al confronto tra Serena e Pago.

Ad oggi, tuttavia, non sembrano esserci molte possibilità di un ritorno di fiamma tra i due. Serena, infatti, nell’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, si è mostrata sicura della propria decisione. “Lui è stato per me un grande amore, cosa che rimarrà per sempre, anche se sotto un’altra forma. Parlare di affetto è riduttivo”, ha spiegato l’ex tronista.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI