Silvia Tirado si lascia andare ad una dedica romantica sui social per Gabriele Pippo dopo il lieto fine a Temptation Island Vip 2019.

Silvia Tirado è tornata sui social dopo aver riconquistato la fiducia del fidanzato Gabriele Pippo e si è lasciata andare ad una romantica dedica con cui ha espresso il desiderio di vivere serenamente la sua storia d’amore.

Silvia Tirado, dedica romantica a Gabriele Pippo dopo Temptation Island Vip: “ti ho cercato nei miei sogni desiderando averti”

Nonostante la crisi vissuta all’interno del villaggio di Temptation Island Vip 2019, Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono tornati a casa insieme. Il figlio di Pippo Franco che, nelle precedenti puntate del programma dell’amore ha espresso la propria delusione nei confronti della fidanzata Silvia che sarebbe stata vicina al tradimento. Pur senza nascondere la propria rabbia per quanto accaduto, Gabriele ha deciso di perdonare Silvia.

“Mi sembra assurdo buttare un anno così. Mi farò perdonare, io ti amo davvero! Tu lo sai tutto quello che ho fatto per te, ti ho fatto smettere di fumare. Io ti amo, se questo non è amore che cos’è?”, ha detto Silvia. “Non te lo meriteresti, ma ti darò un’altra opportunità. Se vuoi uscire da qui con me, facciamo tutto secondo il mio registro”, è stata la risposta finale di Gabriele.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 che ha decretato il lieto fine anche tra Alex Belli e Delia Duran, Silvia Tirado ha pubblicato una foto su Instagram accompagnando l’immagine con delle parole d’amore che sembrano riferite proprio al fidanzato.

“Ti ho cercato nei miei sogni desiderando averti.

E non riesco a trovare la tua faccia per più di quello che provo”, ha scritto. Gabriele, per il momento, non ha ancora commentato l’accaduto.

