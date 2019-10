Eliana Michelazzo dopo la puntata di Non è l’arena, da contro a Massimo Giletti.

Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati ha commentato con amarezza la puntata di Non è l’arena dove è andato in onda un video con lei presente e che sarebbe stato registrato di nascosto da un giornalista fintosi suo fan. La Michelazzo ha dichiarato in un’intervista ad AdnKronos di aver anche contattato Giletti per avere la possibilità di dire la sua ma che ad ora la sua richiesta, inviata tramite messaggio, non ha ricevuto alcuna risposta pur essendo stata letta.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Eliana Michelazzo furiosa con Giletti: ecco il motivo

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI