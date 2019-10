Eliana Michelazzo furiosa con Giletti: ecco il motivo

Eliana Michelazzo, dopo la puntata di Non è l’arena, si è detta furiosa con Massimo Giletti.

Fonte: Instagram @elianamichelazzo

Domenica sera, come molti sapranno, Pamela Prati è stata ospite della puntata di Non è l’arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Durante la puntata, la Prati si è scontrata faccia a faccia con Roberto d’Agostino, tornando sull’argomento principe della scorsa stagione, ovvero la sua storia con l’inesistente Mark Caltagirone. Durante la trasmissione si è parlato ovviamente anche delle altre protagoniste di questa intricata vicenda, ovvero di Barbara d’Urso che ha più volte ospitato Pamela in studio e di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex manager della Prati. Proprio la Michelazzo, ha avuto da ridire su quanto avvenuto in puntata ed in particolare su un video che ha dichiarato essere stato girato in segreto per estorcerle delle informazioni su quanto accaduto.

Eliana Michelazzo contro Massimo Giletti

Chi ha avuto modo di seguire la puntata di Non è l’arena, andata in onda Domenica sera, avrà riconosciuto Eliana Michelazzo come protagonista di uno dei video. Uno dei collaboratori del programma si è infatti finto un suo fan, attaccando bottone mentre erano in treno ed iniziando così a farle delle domande sulla storia che ha incuriosito tutta Italia. Tra un pranzo al bar ed una sigaretta, i due hanno chiacchierato della cosa e tutto ad insaputa di Eliana che pensava di essere di fronte ad un fan o ad una persona curiosa mentre, invece, era vittima di un video nascosto. E proprio per via di questo video, la Michelazzo si è detta furiosa con Giletti e la produzione del programma, parlando ad AdnKronos e dichiarando di voler sporgere denuncia contro il giornalista di La7.

A suo dire, infatti, avrebbe trovato scorretto il fatto di essere seguita per ben quattro ore e di essere ripresa in segreto e tutto solo per ottenere informazioni che alla fine sono state sempre le stesse visto che quella è la sua verità. Eliana ha anche aggiunto di essere rimasta delusa dai modi e dalle accuse per il suo accettare le ospitate, cosa che per lei rappresenta un lavoro dopo il caos avvenuto in agenzia per via del fattaccio legato a Pamela Prati.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La sua delusione è stata tale da spingerla a contattare persino Giletti che a suo dire avrebbe letto il messaggio senza però risponderle, aumentando così la sua rabbia.

Sentimento che Eliana sembra provare anche per Pamela Prati che ha dichiarato di aver sempre difeso e aiutato e che per tutta risposta l’ha messa sullo stesso piano di Pamela Perricciolo invece che esserle a suo modo grata per averle creduto e averla protetta quando le cose iniziavano a mettersi male.

Ora, non resta che scoprire come si evolverà la cosa e se la Michelazzo avrà modo di dire la sua a Non è l’arena o altrove o se, invece, dovrà limitarsi a dire ciò che pensa tramite interviste.

Come sempre, il tempo ci darà modo di scoprirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Eliana Michelazzo torna a parlare di Mark Caltagirone: nuove rivelazioni

Eliana Michelazzo contro la Perricciolo: “Voglio in confronto!”

Eliana Micheazzo lancia un appello a Pamela Prati