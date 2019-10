Pamela Prati torna in tv per uno scontro del tutto inatteso

Pamela Prati sta per tornare in tv e si scontrerà addirittura con Roberto D’Agostino.

Fonte: Instagram.com/pamelaprati

Nuovi colpi di scena per tutti coloro che la scorsa stagione hanno seguito con interesse la storia del finto matrimonio di Pamela Prati con l’inesistente compagno Mark Caltagirone. La storia inverosimile che è stata il gossip della scorsa stagione sta infatti per tornare con una variazione inattesa data dallo scontro tra la Prati e Roberto D’Agostino.

I più informati sapranno già che D’Agostino (al quale appartiene il sito Dagospia), fu il primo a smascherare la Prati dichiarando, in tempi non sospetti, che Caltagirone non esisteva. Accuse che Barbara d’Urso prese molto sul serio confenzionando puntate su puntate del suo show Live – Non è la d’Urso per approfondire l’argomento fino a giungere alla conclusione che D’Agostino aveva ragione e che dietro Mark Caltagirone c’era solo un grande bluff.

Una storia che sembra avere ancora molto da raccontare e che probabilmente lo farà Domenica sera, quando la Prati e D’Agostino si troveranno faccia a faccia per fare il punto della situazione.

Pamela Prati e Roberto D’Agostino, ospiti di Massimo Giletti

Fonte: Instagram @pamelaprati

Per chi si sta già chiedendo dove sarà possibile vedere questo scontro inatteso e del tutto inedito la risposta è una sola: a Non è l’arena. A dare la notizia è stato il sito Blogo che ha fatto sapere che Domenica sera ci sarà questo faccia a faccia che a distanza di tempo potrebbe portare a novità interessanti, specie se D’Agostino avesse con se nuove prove sui tanti punti rimasti nell’ombra e non ancora svelati sulle reali motivazioni e sui burattinai di questa storia.

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Pamela Prati è già stata ospite di Giletti a Settembre, ovvero alla prima puntata di Non è l’Arena. In quell’occasione si è raccontata, dando una sua versione dei fatti decisamente diversa da quella resa dalle sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Che prima o poi giunga uno scontro anche con loro? Di certo, al momento, sarà interessante scoprire se questa apparizione in tv porterà o meno a qualche novità interessante e in grado di riaprire questo caso di gossip, divenuto famoso per essere sfociato nella cronaca.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Pamela Prati: la verità su Mark Caltagirone a Live – Non è la D’Urso

Pamela Perricciolo: “Ecco com’è nato Mark Caltagirone”

Eliana Michelazzo torna a parlare di Mark Caltagirone. Nuove rivelazioni