Eliana Michelazzo, è tornata a sfogarsi contro Donna Pamela, invitandola ad un confronto diretto in tv.

Fonte: Instagram @elianamichelazzo

Con la nuova stagione televisiva, il caso di gossip che ha tenuto gli italiani incollati alle poltrone è tornato a far parlare di se occupando una grossa fetta della prima puntata di Live – Non è la d’Urso andata in onda Domenica scorsa. Come molti ormai sapranno, infatti, dal noto Pamela Prati Gate e dalla storia inesistente con il fantomatico Mark Caltagirone è nato quello che è stato definito uno spin-off e che ha coinvolto le ex manager della prati ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Ad oggi le tre donne, infatti, hanno posto fine alla grande amicizia che le univa per darsi la colpa a vicenda ed accusarsi sia via tv che attraverso i giornali, in uno scarica barile infinito. Una storia che è ripresa proprio Domenica scorsa quando nello studio di Barbara d’Urso sono intervenute Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Tra le due però non c’è stato lo scontro diretto in cui molti speravano, cosa che a quanto pare ha infastidito la stessa Michelazzo.

Eliana Michelazzo spara a zero contro la Pericciolo

Fonte: Facebook



È con una diretta Instagram che questa notte, Eliana Michelazzo ha deciso di dire la sua sugli ultimi avvenimenti. L’ex manager di Pamela Prati ha così accusato Pamela Perricciolo di aver evitato il confronto con lei chiedendo apertamente di non trovarsi faccia a faccia ma di poter intervenire separatamente, come è effettivamente accaduto.

La Michelazzo ha proseguito ribadendo tutte le bugie che la Perricciolo avrebbe detto in tv e accusandola per aver tenuto un’atteggiamento sfrontato sia verso la d’Urso che verso il pubblico.

Parole come sempre cariche di rabbia e attraverso le quali Eliana ha ricordato la sua storia con l’inesistente fidanzato Simone Coppi, le estorsioni di denaro che la Perriciolo avrebbe portato avanti sia con lei che con altre persone, etc…

Alle accuse si è aggiunta una polemica su un possibile intervento che sempre la Perricciolo dovrebbe fare su La7 e che la Michelazzo ha condannato, sfidandola apertamente e proponendole di parlare faccia a faccia in modo da confrontarsi davanti a tutti. A questo punto resta da capire cosa farà Donna Pamela e se acconsentirà a questo confronto o cercherà di evitarlo, dando così ragione alla Michelazzo.

