Dieta per eliminare il grasso addominale: ecco come perdere i chili in eccesso grazie a questa fantastica dieta settimanale

Esistono molti tipi dieta, come quella della longevità o quella ipocalorica ma se il vostro obbiettivo è di eliminare il grasso in eccesso della pancia allora questo regime alimentare fa per voi. È per questa ragione che oggi abbiamo deciso di proporvi questa dieta che vi aiuterà ad eliminare il tanto odiato grasso addominale. Tuttavia prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

ridurre il fastidioso gonfiore addominale prevede il consumo di alimenti che aiutano a drenare i liquidi e bruciare i grassi. La dieta per dimagrire la pancia e ridurre il gonfiore addominale è una dieta ipocalorica.

Lo schema alimentare si basa su un menù giornaliero di circa 1200 calorie e prevede l’assunzione di cibi che aiutano a drenare i liquidi eliminando il grasso addominale. Ma vediamo cosa si mangia seguendo il menù completo per dimagrire la pancia.

Dieta: il menu per dimagrire la pancia

La dieta, per eliminare i fastidiosi chili in eccesso presenti sulla pancia, prevede il consumo di tante verdure, frutta e riso ed è è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: pranzo con 60 g di risotto agli spinaci, verdure alla griglia. Cena: 150 g di petto di pollo alla griglia, spinaci a vapore.

Martedì: pranzo con petto di pollo alla griglia, verdure alla griglia e due gallette di riso. Cena: due uova strapazzate, fagiolini lessi e due fette di pane integrale.

Mercoledì: pranzo con insalata di gamberi e surini, due gallette di riso e melanzane alla griglia. Cena: 200 g di pesce spada al forno, melanzane alla griglia e due fette di pane integrale.

Giovedì: pranzo: pasta integrale al pomodoro e zucchine alla griglia. Cena: pesce al cartoccio, insalata di lattuga e rucola e una mela.

Venerdì: petto di pollo al forno, zucchine grigliate. Cena: affettato di pollo, due fettine di pane integrale e verdure alla griglia.

Sabato: pranzo petto di pollo ai ferri, pomodori in insalata e una fettina di pane integrale. Cena: una minestra di verdure, verdure grigliate e una fettina di pane integrale.

Domenica: pranzo con 60 g di risotto agli asparagi e verdure alla griglia. Cena: 200 g di sogliola al forno, fagiolini lessi e una fetta di pane integrale.

