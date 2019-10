Dieta della pizza, per dimagrire senza troppe privazioni: menù completo

Dieta della pizza. Ecco come dimagrire senza troppe privazioni e sopratutto mangiando con gusto

Spesso quando facciamo una dieta andiamo a levare alcuni cibi che stando alla nostra personale esperienza consideriamo troppo grassi e che limitano la nostra perdita di chili in eccesso. L’esempio per eccellenza e senza dubbio la pizza, una vera tentazione a cui è davvero difficile dire di no.

Per questo motivo abbiamo decido di proporvi una dieta che si basa, almeno in parte, nell’assunzione quotidiana di pizza. È ottima per perdere peso e ci permette di combinare salute e passione per il buon cibo. Ricordiamo che il rimedio ideale per perdere peso è combinare al cambiamento dell’alimentazione anche una costante attività fisica.

Inoltre prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo vogliamo assolutamente consigliare di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Dieta della pizza: scopri il menu giorno per giorno

Lunedì: Colazione: uno yogurt parzialmente scremato, oppure frutta fresca, da evitare se possibile quella in scatola, un bicchiere di tè con tre fette biscottate integrali. In alternativa cereali integrali con un bicchiere di latte scremato. Pranzo: insalata di verdura fresca, mozzarella e prosciutto crudo. Merenda: una macedonia senza zucchero o un tè verde senza zucchero. Cena: pizza alle zucchine, pomodori per contorno, frutta fresca.

Martedì: colazione con un bicchiere di tè e due fette biscottate integrali o un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali o in alternativa uno yogurt scremato e frutta fresca. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Pranzo: 60 grammi di frittata con le patate, insalata fresca di mais e olive. Merenda: una macedonia senza zucchero o un tè verde senza zucchero. Cena: pizza con i funghi e insalata di pomodori.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di tè e due fette biscottate integrali o un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali o in alternativa uno yogurt scremato e frutta fresca. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Pranzo: spinaci passati in padella, un panino integrale, frutta fresca. Merenda: una macedonia senza zucchero o un tè verde senza zucchero. Cena: pizza margherita e una coppa di macedonia senza zucchero.

Giovedì: colazione con un bicchiere di tè e due fette biscottate integrali o un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali o in alternativa uno yogurt scremato e frutta fresca. Spuntino: un tè verde senza azucchero. Pranzo: spiedini di verdure e formaggio, insalata verde, una fettina di pane integrale. Merenda: una macedonia senza zucchero o un tè verde senza zucchero. Cena: pizza napoletana, e contorno di carciofi in agrodolce.

Venerdì: colazione con un bicchiere di tè e due fette biscottate integrali o un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali o in alternativa uno yogurt scremato e frutta fresca. Spuntino: un tè verde senza azucchero. Pranzo: zucchine ripiene e una fetta di formaggio. Merenda: una macedonia senza zucchero o un tè verde senza zucchero. Cena: pizza con le patate e contorno di pomodori e mozzarella.

Sabato: colazione con un bicchiere di tè e due fette biscottate integrali o un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali o in alternativa uno yogurt scremato e frutta fresca. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Pranzo: due fettine di manzo ai ferri con contorno di carote. Merenda: una macedonia senza zucchero o un tè verde senza zucchero. Cena: focaccia bianca al rosmarino e una coppa media di gelato alla frutta.

Domenica: colazione con un bicchiere di tè e due fette biscottate integrali o un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali integrali o in alternativa uno yogurt scremato e frutta fresca. Spuntino: un tè verde senza zucchero. ranzo: involtini con prosciutto, lattuga e parmigiano, fagiolini in agrodolce. Merenda: una macedonia senza zucchero o un tè verde senza zucchero. Cena: pizza capricciosa e contorno di peperoni arrostiti.

(Il menu della dieta è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com)

Leggi anche

>>> Quanto sale dovresti ingerire ogni giorno? Molto meno di quanto credi

>>> Test personalità: scegli un frutto e scopri la tua personalità

>>> Dieta dell’insalata da 1300 calorie

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI