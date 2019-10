Dieta ipocalorica da 1.300 calorie, risveglia il metabolismo

Dieta ipocalorica da 1300 calorie, le proteine favoriscono un corretto consumo di calorie e si perdono almeno 3 chili.

Chi vuole dimagrire lo sa, uno dei nemici peggiori è il metabolismo. In alcuni soggetti infatti il processo di trasformazione delle sostanze nutrienti in energia è più lento. Quindi automatico si crea sovrappeso. Per questo una dieta ipocalorica da 1300 calorie può tornare utilissima.

Sono diversi gli alimenti che ci vengono in soccorso. Alcuni tipi di frutta e verdura di stagione, ma di carne, pesce, uova e pure il caffè. Ecco perché è opportuno osservare un regime alimentare corretto, da 1.300 calorie giornaliere, capace di fare perdere almeno 3 o 4 chili in un mese. Una dieta che non richiede moti sacrifici e quindi è adatta a tutti.

Il principio è semplice: non serve diminuire eccessivamente le calorie giornaliere semplicemente perché non si riesce a dimagrire. Una riduzione improvvisa rischia di provocare un rallentamento metabolico anche del 20 per cento. Il risultato, quindi, è quello di ingrassare. Per rendere efficiente il metabolismo invece è importante il numero dei pasti consumati nella giornata. Le ultime ricerche hanno osservato che le calorie quotidiane divise in 4 o 5 pasti provocano un aumento del consumo di energia pari all’1,5%.

