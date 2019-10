Doccia: mattina o sera, quando è miglio per la pelle?

Doccia: mattina o sera? In termini di igiene, l’orario non è importante ma per la pelle, qual è il momento migliore?

Abbiamo tutti le nostre abitudini igieniche. Anche per quanto riguarda la doccia, mentre alcuni preferiscono farla al mattino, altri la fanno la sera … Dopotutto, l’importante è essere puliti, no?

Dal punto di vista della nostra pelle, c’è una differenza nel lavarsi al mattino o alla sera? Uno studio intrapreso da YouGov e del marchio Foreo, condotto dal dermatologo Dr. Simon Zokai e trasmesso da Metro UK, risponde così a questa domanda: per la pelle è meglio fare la doccia prima di andare a letto. La ragione? Andando a letto “sporchi”, ai batteri, alle tossine e ad altri germi viene concesso il tempo di depositarsi sulla pelle e nei pori. Per inciso, ci liberiamo anche dei potenziali allergeni che porteremmo nelle nostre lenzuola. Inoltre, fare la doccia alla sera, da il tempo alla nostra pelle di assorbire una crema idratante, un qualcosa di più complicato al mattino quando generalmente si ha più fretta e ci si riveste velocemente.

Fare la doccia, una questione di preferenza?

Naturalmente, questa risposta è valida solo dal punto di vista della pelle. Se sei abituato a svolgere un’attività sportiva al mattino, è più conveniente fare la doccia al mattino, così come è preferibile qualora la doccia ci aiuta a svegliarci. Al contrario, se fai sport la sera o la doccia ti aiuta a rilassarti, la sera è il momento migliore nel tuo caso.

Fare la doccia due volte al giorno non è consigliabile, non solo perché può indebolire la barriera cutanea, ma anche per via di un dispendio eccessivo di una risorsa ambientale importante, l’ acqua. In tutti i casi, utilizziamo naturalmente prodotti delicati per l’epidermide e ricordiamoci di idratare la pelle dopo la doccia.

