Detox prima di natale

La dieta Detox che ci permetterà di disintossicarci prima di arrivare alle feste natalizie e alle abbuffate.

Uno dei segreti per far funzionare una dieta è quella di purificarsi. Per questo oggi oggi vi daremo alcuni consigli utili che da oggi fino a Natale ci permetteranno prima di purificare il nostro corpo e successivamente di perdere peso e quindi affrontare con più serenità le abbuffate natalizie.

A Natale ci aspetteranno pranzi e cene interminabili fatti di cibi ultra calorici come pandori, panettoni, e piatti ricchi di sughi, salse e maionese che metteranno a dura prova la nostra forma e soprattutto che metteranno il nostro fegato in seria crisi.

Prepariamo il nostro corpo al natale

Come facciamo a prepararci allora a questo? come facciamo a non avere sensi di colpa quando ci siederemo nelle nostre tavole imbandite durante le feste? Se pensiamo di non sederci a tavola o speriamo in un influenza che ci tolga l’appetito, beh meglio di no . Proviamo a darvi una soluzione meno distruttiva e che ci permetterà di vivere i pranzo di natale senza sensi di colpa grazie a una dieta Detox.

Per farli la prima regola è scegliere cibi che ci aiutano a drenare i liquidi in eccesso accellerano il metabolismo e eliminano la cellulite.

Dobbiamo così dire addio a tutti i cibi pieni di zuccheri e grassi, dimentichiamoci alcolici, caffè, bevande gasate e insaccati. Un sacrificio che ci porterà a dicembre a sederci alle nostre tavole con più serenità.

Seconda regola limitiamo cane rossa e formaggi che affaticheranno solo il nostro fegato e il nostro corpo

Si a tisane, frullati e the verde che daranno uno sprint al nostro metabolismo. Si a frutta , verdura di stagiona che calmeranno la nostra fame e che apporteranno poche calorie. Si a rucola cavolo e broccoli, a cereali, legumi e probiotici.

Molto indicati in questa fase il Kefir

