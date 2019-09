Il potere delle parole può fare tanto, cambiando il modo in cui ci poniamo verso il mondo e migliorandoci.

Forse in pochi lo sanno ma le parole hanno un potere difficile da spiegare ma facile da percepire. Basta pensare a come una semplice frase può far piangere o battere il cuore e tutto in base alle parole che vengono espresse.

Allo stesso modo, cambiando modo di parlare a se stessi, si può modificare con il tempo la percezione che si ha di se, facendo in modo di attirare persone diverse e più indicate nella propria vita e riuscendo addirittura a fare esperienze diverse e migliori.

Su questo argomento sono tanti gli studi e gli psicoterapeuti che aiutano giornalmente le persone a conoscersi meglio e a cercare di focalizzare l’attenzione, non più su quanto pensano di avere di negativo ma sugli aspetti positivi che li caratterizzano.

Ma come fare a migliorare la propria vita mediante l’uso delle parole?

Come usare le parole per cambiare in meglio la propria vita

Cambiare la propria vita iniziando dalle parole non è pura utopia ma un modo come un altro per addentrarsi nel proprio subconscio e capire cosa si pensa di te e come ci si tratta. Ci sono persone che senza rendersene conto hanno verso se stesse un atteggiamento aggressivo. Se si fanno male, invece di incoraggiarsi si danno delle stupide o si offendono ancor più pesantemente. Questo, ovviamente, è solo un esempio ma può bastare a far comprendere come porre l’attenzione sulle parole che si usano può far capire cosa si pensa di se stessi e che rapporto si ha con il proprio modo di essere, il proprio corpo o la propria vita.

Tornando all’esempio di prima, una persona che si offende dopo essersi fatta del male, è sicuramente una che non si ama come dovrebbe, che tende ad avere verso se stessa un atteggiamento negativo e che pertanto ritiene di meritare cose negative. Ciò, può spingerla ad avvicinarsi a persone che la vedono come lei e che quindi, alla lunga, saranno deleterie.

Per questo motivo, se quella stessa persona, iniziasse a cambiare modo di parlare a se stessa, consolandosi, con il tempo noterebbe più facilmente quando qualcuno ha dei modi sbagliati nei suoi confronti, finendo con l’allontanarlo e avvicinandosi a chi, invece, è pronto a rivolgerle parole gentili. Si tratta ovviamente di un esempio estremo ma in grado di dare un’idea di come le parole possono influire sul nostro vissuto. Detto ciò, ecco quali sono secondo alcuni psicoterapeuti o esperti del benessere personale, i passaggi da seguire per imparare ad usare le parole nel modo giusti.

Cambiare vocabolario. Come visto con l’esempio qui sopra, il vocabolario che si sceglie di usare per rivolgersi a se stessi o per descrivere la propria vita, può fare la differenza. È bene quindi iniziare a porre attenzione sulle parole che si è soliti usare più spesso, magari annotandole in modo da non dimenticarle. Studiandole si può capire cosa si pensa di se o della propria vita e come si potrebbero trasformare le parole usate per rendere positive. Descriversi con parole diverse aiuta a percepirsi in modo diverso e in certi casi a volersi più bene. Questo primo passo è indispensabile per iniziare il grande percorso di cambiamento attraverso le parole.

Rivolgersi parole d’amore allo specchio. Questo metodo usato anche dalla famosa Louise Hay, serve a comunicare a se stessi in modo diverso. Può sembrare banale ma basta pensarci per rendersi conto di quanto possa essere difficile. Davanti allo specchio bisogna dirsi parole gentili, frasi come: “ti voglio bene”, “sei una bella persona”, etc… Ancor meglio se, collegandosi al discorso vocabolario, si sceglie di dirsi frasi opposte a quelle che si è scoperto usare più spesso. In questo modo, poco alla volta, il rapporto che si ha con se stessi tenderà a migliorare.

Descrivere la propria vita con parole nuove. Raccontarsi quanto avviene durante il giorno o rivivere esperienze passata usando parole nuove può cambiare la percezione di quanto avvenuto. Questo non significa che basta cambiare parole per trasformare un evento brutto in positivo ma che si può cambiare la percezione che si ha di se stessi all’interno di quella circostanza. Per questo motivo, rivivere determinate fasi della propria vita, raccontandosele in modo amorevole e trattandosi bene può aiutare a vedere le cose da una prospettiva più ampia. Per riuscirci, se proprio non si riesce ad usare parole buone per se stessi, si può pensare di parlare di se come si farebbe di qualcuno che si ama o a cui si vuol bene.

Questi tre passaggi possono sembrare banali ma sono un’ottima base per iniziare ad usare le parole giuste, riconoscendone il potere e scegliendo di usarlo in positivo. Un modo in più per dimostrarsi di avere a cuore la propria persona e la vita che ci si è trovati a vivere e che merita di essere l’esperienza più bella tra tutte.

