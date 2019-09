Giulia De Lellis spiazza tutti annunciando una lunghissima pausa dai social e dal lavoro: “non mi vedrete per tantissimo tempo”. Ecco perché.

Giulia De Lellis annuncia una lunghissima pausa dal lavoro e dai social. Dopo aver vissuto tre anni molto intensi che le hanno permesso di diventare una delle influencer più seguite, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo libro “Le corna stanno bene su tutto” in cui racconta i dettagli della sua storia d’amore con Andrea Damante, oggi finita, spiazza i fan annunciando l’imminente partenza per un posto lontano.

Giulia De Lellis stacca la spina: “voglio un po’ staccare tutto. Non mi vedrete per tantissimo tempo”

Prima di partire e staccare la spina da tutto, Giulia De Lellis sta trascorrendo le sue giornate tra Lugano dove vive con il fidanzato Andrea Iannone e Milano per poter organizzare tutto e godersi in totale tranquillità la pausa che ha deciso di concedersi al termine di un periodo molto impegnativo. A spiegare tutto ai fan è stata la stessa De Lellis su Instagram: “sono giornate veramente intense perchè sto preparando tutto per poter staccare e andarmene un po’ lontana, in vacanza, in relax. Voglio un po’ staccare tutto”, annuncia la fidanzata di Iannone.

“Ovviamente un disastro perchè sto preparando tutto per questa partenza lunghissima e mi sto organizzando, spero, nel migliore dei modi, ma un disastro. Ovviamente vi saluterò prima di partire. Ci vedremo il 28 a Roma, in Mondadori. Ci sarà anche un ospite speciale che farà tutto il firmacopie insieme a me. Quindi non potete non venire a salutarmi perchè ci vedremo veramente tra tanto tempo”, aggiunge ancora.

