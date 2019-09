Persone vere: 10 indizi per riconoscerle

Scopri come riconoscere le persone vere, in modo da circondarti di gente che sappia offrirti energie positive.

Fonte: Istock photos

Nell’era dei social e della voglia di mostrarsi a tutti i costi, incontrare persone vere è sempre più difficile, tanto che le rare volte in cui accade si rischia di mettere in dubbio l’autenticità di chi si ha davanti e tutto per timore di essere ancora una volta al cospetto di chi, nonostante tante parole, è in realtà ben diverso da come si descrive.

Eppure, circondarsi di persone vere è qualcosa di così positivo da far bene all’anima, rendendo il mondo un posto migliore e la vita un’avventura più piacevole da vivere. Ma come fare a distinguerle tra gli altri?

La buona notizia è che riconoscerle, tutto sommato, non è così difficile, basta mettere da parte paure e pregiudizi ed aprirsi a loro nello stesso modo in cui fanno con noi, accettandole per quello che sono e sentendosi liberi di essere noi stessi poiché consapevoli che davanti a persone vere, la verità è l’unica cosa che sarà accettata sempre e comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Persone vere: ecco come riconoscerle

Le persone vere hanno un’energia positiva data dalla libertà che si sono concesse. Sono persone positive, empatiche, sempre pronte a dire ciò che pensano e ad ascoltare le parole degli altri. Non sono astiose perché in armonia con se stesse e non agiscono male perché hanno un contatto diretto con la loro anima. Sono persone che fanno sentire meglio e che si ha sempre voglia di incontrare. Persone che a volte sanno essere dure nella loro sincerità ma che hanno sempre un modo gentile di esprimersi. Per riconoscerle bastano pochi accorgimenti ed un pizzico di attenzione a dettagli che solo loro sanno mostrare.

Sono sempre gentili. Quando hanno a che fare con gli altri, si basano su se stessi e contando sulla sincerità altrui cercano di essere sempre gentili e comprensivi. Ovviamente non si tratta di persone stupide e se prese in giro si arrabbiano come tutti ma non partono prevenuti perché hanno ogni giorno il miglior esempio di autenticità che ci possa essere, se stessi.

Dicono ciò che pensano. Le persone vere non usano mezzi termini e preferiscono dire subito ciò che pensano. Nel farlo però, non esprimono cattiveria, e cercano sempre di non ferire gli altri, preoccupandosi di esprimere la propria opinione con garbo e con il massimo della sincerità.

Si prendono cura di se. Chi è autentico sa di avere dei doveri verso se stesso e li persegue prendendosi cura sia del proprio aspetto fisico che della salute fisica e mentale. Si tratta quindi di persone che appaiono sempre curate e attente ad avere uno stile di vita che gli consenta di stare bene il più a lungo possibile. Non dicendosi mai bugie, infatti, sanno di doversi prendere cura di se stessi e hanno piacere nel farlo.

Sono sempre positivi. Nella vita cercano di vedere sempre il lato positivo e quando le cose non vanno come vorrebbero cercano di fare buon viso a cattivo gioco, limitandosi a resistere in attesa di un momento migliore.

Non sono soliti parlar male degli altri. Se hanno qualcosa da dire su qualcuno, lo fanno con il diretto interessato. Per questo motivo non sparlano mai degli altri ma si limitano a dire esattamente ciò che hanno già detto loro, nel massimo della sincerità e sempre con il rispetto che rigengono sia giusto portare a chiunque.

Agiscono per come sentono. Non amano fare le cose semplicemente perché vanno fatte e si muovono in base al loro istinto e alla voglia di fare. Per questo motivo risultano spesso eccentrici in quanto hanno abitudini diverse dal normale e nella vita agiscono con una spontaneità che ai più è ormai sconosciuta e che pur ricordando molto quella dei bambini, si basa sulla loro maturità e per questo è ancor più rara.

Non giudicano. Le persone vere non giudicano gli altri e si limitano ad ascoltarli dando dei consigli solo se richiesti. Anche se di parare diverso non si imporranno mai e non criticheranno in caso di errori ma accoglieranno a braccia aperte, pronti a dare sempre una parola di conforto.

Non si lamentano. Sanno che ciò che accade è dovuto, salvo casi particolari, ad errori di calcolo che possono imputare solo a se stessi e per questo motivo non si lamentano e quando le cose prendono una piega sbagliata si limitano a spiegare il perché sono tristi o scoraggiati, cercando sempre, però, di non abbattersi del tutto.

Accettano i pareri altrui. Chi è vero non teme il parere altrui perché ha dalla sua la solidità data dall’essere autentico. Qualsiasi cosa gli arrivi dall’esterno è vista come una possibilità di crescere e viene pertanto analizzata e se è il caso presa in considerazione. Quando non è così viene lasciata andare senza giudizi o problemi. Perché chi è vero non ha nulla a temere e si conosce meglio di chiunque altro.

Non hanno paura delle emozioni. Chi è vero sa bene che la vita è fatta di emozioni che nel bene o nel male coinvolgono tutti. Per questo motivo è possibile vederli entusiasmarsi per cose apparentemente di poco conto, piangere senza paura e sorridere alla vita con trasparenza.

Riconoscere una persona vera è sempre qualcosa di straordinario perché apre le porte alla possibilità di avere rapporti più umani e sempre sinceri e di migliorarsi giorno dopo giorno.

In loro compagnia ci si sente liberi di esprimersi e si è sempre a proprio agio perché si sa che non si verrà giudicati per ciò che si fa o si dice. Si tratta di una sensazione rasserenante e in grado di rendere più bella la vita stessa.

