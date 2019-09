Settembre: come riprendere il mese alla grande

Scopri le strategie giuste per riprendere alla grande già dal mese di Settembre.

Settembre è ormai arrivato e sebbene tu abbia trascorso le vacanze estive ripetendoti più e più volte le tante cose che avresti fatto già dalla fine di Agosto, sei ancora lì, tutta presa dalla malinconia post vacanze, dal sonno e dalla mancanza di voglia di riprendere in mano le tante cose che dovevi fare. Eppure, come cita anche un famoso detto, il tempo è prezioso. Quindi, perché non approfittare dei prossimi giorni per scrollarsi di dosso il torpore e darsi seriamente da fare?

Certo, la voglia non è mai abbastanza ma restare ferme ad attendere che si palesi è praticamente inutile perché che tu ci creda o no, non ti sentirai mai veramente pronta a dire addio in modo definitivo alle vacanze. E se nonostante tutto hai già ripreso con il lavoro e con le incombenze da sbrigare, il bisogno di riaccenderti per non proseguire come un automa è ancora più impellente. Per fortuna, seguendo alcune piccole strategie, è possibile ritrovare l’entusiasmo e la voglia di fare e tutto anche se si ha davanti un nuovo lungo anno di impegni. L’importante è puntare lo sguardo sugli obiettivi e sulle tante piccole ma importanti gratificazioni che si possono disseminare lungo il percorso. In questo modo, la voglia di andare avanti sarà sicuramente di più. Vogliamo provare?

Settembre, le strategie da seguire per ripartire alla grande

Iniziare qualcosa di nuovo. Non c’è niente di meglio di qualcosa di nuovo per riaccendere l’entusiasmo. Può trattarsi di un corso in palestra o di uno di cucina. Ciò che conta è che sia qualcosa che ti piaccia davvero, al punto da farti sentire l’emozione che si prova quando si attende qualcosa di importante. In questo modo avrai un motivo in più per alzarti felice la mattina, qualcosa a cui pensare quando ti senti giù o stai recandoti al lavoro e programmi da fare per organizzare orari ed altre modalità utili a farti vivere quel momento nel miglior modo possibile.

Iniziare un libro o una serie tv. Che ti sia una da libri o da serie tv, poco importa. Settembre è il mese dei nuovi inizi ed in quanto tale deve essere ricco di opportunità sia in campo lavorativo, che nel tempo libero che in quello dedicato all’ozio. Trova una serie che reputi in grado di appassionarti o un libro da leggere che ti tenga incollata alle pagine (fare entrambe le cose è ancora meglio) e rilassati con qualcosa che ti faccia sognare, ti emozioni e ti porti a non vedere l’ora di svegliarti per dare il via ad una giornata che ti riporti a quel momento. A volte, sono le cose più semplici a darci un senso e una coccola come questa, ancor meglio se condivisa, può fare la differenza.

Prenotare qualcosa a distanza di un mese. Organizza qualcosa che avverrà tra circa un mese. Può essere un concerto al quale andare, un week end romantico o una giornata alla SPA con le amiche. Devi trovare qualcosa che ti piaccia e che ti porti ad organizzare tutto nei minimi dettagli. Con la mente occupata su qualcosa di bello che deve ancora venire, le tue giornate risulteranno più piacevoli, entusiasmanti e cariche di aspettativa. L’importante è non delegare nulla che puoi fare tu agli altri ed immergerti al 100% nell’esperienza. Se vai da qualche parte con qualcuno, crea una chat apposita per parlare dei vari sviluppi della fase organizzativa. Compra un quaderno dove annotare tutto e cerca di vivere la cosa con lo spirito di una ragazzina. Farà bene al tuo spirito e non solo.

Cambiare il mondo attorno a te. Puoi iniziare dalle piccole cose. Lava per bene la tua auto, mettile un bel profumatore e aggiorna la tua playlist. Dipingi casa o cambia qualcosa negli arredi. Crea un ingresso più piacevole da vedere e compra un set da colazione nuovo. Migliora la tua postazione in ufficio o regalati una borsa nuova per organizzare tutto quello che ti serve per andare al lavoro. Ogni cambiamento porta ad un modo diverso di percepire le cose e questo può solo farti bene, facendoti sentire mentalmente più fresca e pronta ad affrontare il nuovo anno e sopratutto il mese di Settembre con lo giusto spirito.

Coccolarsi. Infine, cosa più importante tra tutte e che in qualche modo riassume i consigli precedenti, coccolati. Volersi bene è la cosa più importante tra tutte e bisogna saperselo dimostrare ogni giorno. Inizia la colazione con un po’ di serenità, mangiando qualcosa che ti piace (puoi riuscirci anche se sei a dieta) e guardando i nuovi post su Instagram o Facebook. Organizza delle pause pranzo con i colleghi più simpatici e cerca di vederti con qualcuno dopo il lavoro. A volte bastano un caffè e due chiacchiere per rendere più piacevole una giornata. Preparati sempre del buon cibo, concediti un dolcetto ogni tanto e prenditi del tempo per te. In questo modo, ti troverai finalmente in armonia con il mese di Settembre senza neanche accorgertene e l’estate appena passata non sarà più motivo di tristezza ma un bel ricordo di cui parlare e da tenere a mente per eventuali progetti futuri.

Mettendo a punto queste semplicissime strategie, riprendere alla grande sarà più facile. L’importante è volerlo davvero e fare le cose mettendoci l’anima e non eseguendole come se fossero dei compiti per casa. Vedrai che con un po’ di impegno, sarà tutto più facile già dalle prime battute e sarà ancora meglio se riuscirai a coinvolgere qualcuno nella tua impresa. Dopotutto la felicità e la gioia di vivere sono contagiose e se sarai la prima a mettere in atto la cosa, troverai sicuramente qualcuno che sarà disposto a seguirti. In caso contrario, potrai andare avanti anche per conto tuo. Ciò che conta è metterci il cuore.

