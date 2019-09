Bere caffè verde tutti i giorni può portare dei cambiamenti nel tuo organismo, scopri quali sono.

Il caffè verde è una bevanda sempre più in uso e divenuta famosa per la sua fama di far perdere peso a chi la assume tutti i giorni. Per chi non lo sapesse si tratta del normale caffè quando ancora non è stato tostato. I suoi chicchi, infatti, in origine sono appunto di colore verde e senza la tostatura mantengono intatte tutte le proprietà, rendendo il caffè verde una bevanda sana e ancor più efficace del caffè che siamo abituate a bere tutti i giorni. Ricco di antiossidanti, sembra che il caffè verde ne contenga addirittura di più del tè verde e che, atra le altre cose, presenti un ph pari a 5 e quindi poco lesivo per l’organismo. Ma cosa accade se si sceglie di bere il caffè verde tutti i giorni?

Caffè verde: cosa accade bevendolo ogni giorno

Il caffè verde, grazie alle sue numerose proprietà si rivela una bevanda in grado di aiutare l’organismo sotto diversi aspetti, migliorandone la salute in modo del tutto naturale. Scopriamo quali sono le sue principali proprietà:

Migliora il metabolismo dei grassi. Agendo direttamente sui grassi e sul loro metabolismo, il caffè verde si rivela un ottimo alleato della dieta, aiutando a perdere perso e, soprattutto, il grasso in eccesso.

Contribuisce ad abbassare il colesterolo e i trigliceridi. La sua azione determina un abbassamento del colesterolo ed in particolare di quello cattivo. Lo stesso vale anche per i trigliceridi.

È un antinfiammatorio naturale. Grazie alla presenza di antiossidanti e polifenoli, il caffè verde aiuta a ridurre gli stati infiammatori, prevenendone di nuovi.

Regola i livelli della glicemia. Agendo direttamente sulla mucosa intestinale, il caffè verde, riduce il quantitativo di zuccheri assorbiti, cosa che abbassa quindi i livelli di glicemia nel sangue.

Capelli e pelle risultano più sani e belli. Anche qui entrano in gioco i tanti antiossidanti presenti nel caffè verde che agiscono su tutto l’organismo rendendo la pelle, ed anche i capelli, più luminosi.

Rinforza ii sistema immunitario. La presenza di polifenoli contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, specie in chi ha delle carenze in tal senso.

Ora che abbiamo visto gli indubbi effetti positivi che il caffè verde ha sul nostro organismo è bene ricordare che come ogni altro alimento può avere degli effetti collaterali. Il caffè verde, ad esempio, è sconsigliato in gravidanza. Inoltre, sebbene il quantitativo di caffeina sia minore rispetto a quello del caffè normale, chi ha problemi nel tollerarla, prima di assumerlo, dovrebbe rivolgersi al proprio medico curante.

In quanto alimento utile per il benessere, il caffè verde oltre che sotto forma di polvere da usare nella caffettiera o nelle macchinette del caffé, si può trovare in commercio anche sotto forma di capsule da assumere per fare il pieno di antiossidanti e sostanze che giovano all’organismo. Inutile dire che, anche in questo caso, è bene chiedere sempre il parere del proprio medico, specie in caso di patologie.

Per quanto riguarda il suo utilizzo, è consigliato circa 30 minuti prima dei pasti e si può ovviamente bere al mattino in quanto pur avendo meno caffeina, questa entra in circolo più lentamente ma dura anche più a lungo, continuando ad esercitare i suoi effetti. Chi ne ama il sapore può infine impiegarlo anche in cucina, usandolo al posto del normale caffè sia per i normali pasti che per la preparazione di dolci come un tiramisù verde, un ciambellone aromatizzato o una crema al caffè verde. Le opzioni sono diverse e come sempre tutto sta alla fantasia e alla voglia di sperimentare.

