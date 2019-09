Il fitness nell’era dei social: a cosa prestare attenzione

Il fitness nell’era dei social può essere più semplice ma anche pericoloso. Ecco cosa sapere a riguardo.

Fonte: IStock

Se un tempo fare attività fisica era una scelta personale, dettata dal bisogno di rimettersi in forma o dalla voglia di seguire un’attività sportiva di proprio gradimento, oggi, con l’avvento dei social, le cose sono decisamente cambiate tanto che la parola fitness (o fit) è sempre più usata, a volte anche a sproposito. Riuscire a giostrarsi tra i tanti profili che si dicono fitness addicted è infatti sempre più difficile ed il rischio, specie per i più giovani, è quello di farsi un’idea sbagliata di cosa sia una corretta attività fisica. Cerchiamo quindi di capire come l’attività sportiva è effettivamente cambiata negli ultimi anni grazie anche alla presenza dei social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Fitness: come rimettersi in forma dopo l’estate

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il mondo del fitness e le strategie per restare in forma CLICCA QUI!

Fitness e social: come districarsi

Fonte: IStock

Negli ultimi anni sono state tante le applicazioni dedicate allo sport e che tramite cellulari, accessori o orologi consentono di tenere sempre sotto controllo i passi effettuati, il dispendio calorico e via dicendo. Ad oggi esistono applicazioni di ogni tipo che spaziano da quelle che aiutano a scegliere un buon percorso di corsa a quelle dove un personal trainer virtuale indica gli esercizi da fare per raggiungere un determinato risultato. Un approccio decisamente diverso da quello che si aveva fino a poco tempo fa con lo sport e secondo il quale l’unica scelta era quella di fare da soli o di iscriversi in palestra e consultarsi con un personal trainer in carne ed ossa.

Si tratta di cambiamenti importanti che non vanno necessariamente demonizzati in quanto hanno il merito di avvicinare sempre più persone allo sport. Occorre però, imparare a gestirli nel modo corretto al fine di non farsene influenzare in modo negativo, cosa che spesso accade soprattutto ai più giovani e ancora in cerca di un proprio equilibrio. Ma come fare a destreggiarsi nel mondo del fitness?

Fonte: iStock Photo

Fitness e social: le regole da seguire

Sempre più persone scelgono ogni giorno di condividere foto o video in cui si mostrano intente a svolgere attività fisica. Una scelta che spesso viene fatta per ricevere pareri o consigli e che altre volte è solo figlia di un abitudine intrapresa dopo aver visto qualcun altro fare lo stesso. Quale che sia il motivo è bene tenere sempre a mente che il fitness, così come la dieta, è qualcosa di personale e che non si dovrebbe mai cercare di imitare quanto fanno gli altri né mettersi in competizione senza motivo per sentirsi frustrati se non si ottengono gli stessi risultati.

Ogni essere umano ha in se un mondo fatto di molteplici cose per le quali è impossibile relegare tutto solo ad una cosa. Se non si dimagrisce o non si ama la propria immagine allo specchio, quindi, non occorre imitare ciò che fanno gli altri per poi sentirsi frustrati se non arrivano i risultati. La soluzione migliore è quella di analizzarsi per capire dove sta il problema in modo da poter poi agire sullo stesso in modo mirato.

Lo stesso vale anche per la resistenza. Non tutti siamo portati per una determinata attività e a volte la cosa giusta da fare è cercare quella che piace di più e che fa sentire bene mentre la si svolge e poco importa se è meno nota di altre o se le persone che si seguono sembrano tutte interessate ad un’altra attività. Essere se stessi è sempre la cosa migliore nonché l’unica che garantisce di poter vivere il mondo del fitness (e non solo) tra i social senza per questo snaturarsi.

Cerchiamo quindi di capire quali sono le cose da tenere a mente e da fare per vivere il fitness in modo positivo:

Non fare mai paragoni con gli altri

Non prendere per oro colato quello che viene detto sui social

Non cedere all’acquisto di prodotti che vengono spacciati come adatti a chi fa fitness

Non vedere lo sport come il rimedio ad un pranzo o una cena più abbondanti

Non scoraggiarsi se non arrivano i risultati

Non dimenticare mai di sentire sempre anche il parere di un medico e di un personal trainer abilitato

Non seguire allenamenti complessi solo perché altri lo fanno

Non isolarsi nei propri pensieri ma condividerli anche con persone al di fuori dei social

E visto che abbiamo parlato anche di lati positivi, ecco alcune regole per rendere più costruttivo l’utilizzo dei social associati al fitness

Approfittare di video ed esempi per trarre spunto e farsi un’idea di cosa potrebbe piacere

Monitorare i propri avanzamenti

Avere un alert che ricordi quando allenarsi

Condividere una passione con altri appassionati

Fare nuove amicizie

Chiedere consigli in caso di dubbi su una particolare attività

Restare aggiornati sulle nuove uscite, sulle fiere e su eventuali gare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questi allenamenti ti faranno bruciare più calorie

Ciò che conta è come si sceglie di vivere questo connubio, tenendo sempre a mente che in giro ci sono anche persone che vivono lo sport sui social in modo ossessivo. Quando ciò accade è sempre meglio evitare di continuare a seguire queste persone perché farlo porta solo al rischio di lasciar entrare schemi di pensiero sbagliati. È sempre bene ricordare, infatti, che lo sport nasce per far bene al fisico e alla mente che con esso dovrebbe scaricarsi dai troppi pensieri e cavalcare l’onda di adrenalina data dall’esercizio fisico. Se ciò non accade e ci si sente avviliti, scoraggiati, inappropriati, etc… allora è ovvio che si sta sbagliando qualcosa e che è meglio tornare sui propri passi, ripartendo proprio dai social e facendo pulizia dei contatti e delle applicazioni sbagliate.

In questo modo si tornerà ad abbracciare la passione per lo sport (che tra le altre cose è anche salutare), unendovi il piacere della condivisione data dai social.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Metabolismo: come migliorarlo con lo sport

Leggi anche -> Risveglio muscolare: per iniziare la giornata al top

Leggi anche -> App per il fitness? Ecco come restare in forma