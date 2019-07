App per il fitness? Ecco come restare in forma

Da quando la tecnologia è cresciuta non è mai esistito un modo più facile di allenarsi: ecco le migliori app da usare per il fitness. Scopri di più..

Un vestiario comodo, le scarpe adatte e via, fuori di casa a correre o a fare una bella camminata: il fitness per molto tempo ha significato questo, ma è stato poi approfondito trovando modi sempre nuovi di applicazione e spaziando tra gli esercizi e gli obiettivi da raggiungere.

Non solo: alla classica corsa all’aria aperta fatta con un paio di pantaloni di tuta e scarpe da ginnastica si sono aggiunti sempre più accessori utili a svolgere al meglio le nostre sessioni, a capire al meglio l’andamento delle prestazioni e il raggiungimento degli step dati all’interno dell’allenamento.

Tra tutti gli accessori che ci vengono in aiuto al giorno d’oggi c’è anche la tecnologia: gli smartphone infatti hanno ormai numerosissime funzioni in grado di tenere memoria di tutto ciò che riguarda il nostro esercizio fisico. Tra queste ci sono sicuramente le applicazioni, spesso gratuite e scaricabili da tutti.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie delle categorie fitness e tecnologie, CLICCA QUI!

App per il fitness: ecco le migliori da avere sul proprio smartphone

Sicuramente tra le migliori recensite su “Google Play” troviamo “Perdi peso in 30 giorni” e “Daily Cardio Fitness Workout” (che in italiano è tradotta con “Aerobica per dimagrire a casa”). Entrambe queste app propongono piani di allenamento, esercizi eseguibili da tutti (uomini e donne) e anche piani per la dieta.

C’è poi “Addominali scolpiti in 30 giorni“, che è molto più specifica e che si propone di aiutarvi ad eliminare l’adipe in eccesso dall’addome. Registra automaticamente i progressi e permette la personalizzazione dei promemoria.

Particolare poi è anche “Fitness Fantasy“, che rende più curiosa e divertente la sessione di fitness trasformandola in un vero e proprio giochino a livelli, con tanto di mostri e obiettivi da raggiungere.

Infine, ci sono le app molto più seriose e adatte per chi vuole fare il pieno di motivazione: in questo caso parliamo di “Conta-passi & Perdita Peso“, “In forma con il fitness” e “Fitprime“. Dal supporto vocale di un personal trainer, passando per video tutorial e sconti e offerte per palestre e piscine, queste app nello specifico ti faranno venire sempre più voglia di allenarti!

Da Wired.it

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Fitness e musica: ecco gli abbinamenti giusti

Mai più noia, ecco i 3 corsi alternativi di fitness

Fitness e forma fisica: cosa fare quando la palestra non dà risultati?