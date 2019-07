Bicarbonato di sodio ti aiuta a elimina le macchie dal viso e l’acne, ecco come preparare la crema da applicare sul viso

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti base dei rimedi fai da te, viene infatti utilizzato per uso domestico, per la pulizia di tutta la casa, ma può essere un’ottima soluzione anche per la beauty routine. Infatti non tutti sanno che il bicarbonato si sodio è ottimo per la pulizia del viso.

Questa ricetta vuota e sradica lo sporco accumulato nei pori, lo stesso sporco che la infetta e causa l’acne inoltre è una soluzione ottima per liberarsi di quei brufoli e punti neri che si trovano sul nostro viso.

Leggi anche >>> Igiene intima femminile: abitudini da adottare ed errori da evitare

Visto e considerato che si tratta di una ricetta fatta in casa può avere effetti collaterali, anche se lievi per questo motivo è opportuno testare questa “crema” in una zona nascosta del corpo e attendere 5 minuti per verificare se hai qualche tipo di reazione allergica. Si sconsiglia inoltre di usare questa maschera se ci sono aree bruciate, ferite o irritate. Non può essere applicato su palpebre o labbra, quindi se ciò dovesse accadere, sarà necessario lavare immediatamente l’area interessata con abbondante acqua.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Bicarbonato di sodio: ricetta per eliminare l’acne

Per ottenere il risultato sperato ovvero idratare il viso, prevenire rughe e acne bisogna preparare questo composto. Le quantità e gli ingredienti usati per la ricetta in questione variano in funzione del tipo di pelle.

Infatti per la pelle sensibile è necessario usare la proporzione 2:1 ovvero due parti di olio di cocco e una parte di bicarbonato di sodio. Mentre per esfoliare la pelle usare la proporzione 1:1, cioè due parti uguali.

Una volta preparato il composto devi applicare la crema creata direttamente sulla pelle, effettuando dei massaggi circolari. Lasciare agire il tutto per circa 5 minuti dopo risciacquare con abbondante acqua tiepida. Una volta fatto ciò asciugate con cura: i risultati saranno incredibili e potete avere una belle liscia e morbida al tatto.

Leggi anche >>> Come capire se sei carente di vitamine: i segnali e la cura

Leggi anche >>> Fegato: i migliori rimedi naturali per un fegato sano

Leggi anche >>> Tisana fredda zenzero e limone: per depurarsi e perdere peso

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI