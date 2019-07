La tisana fredda a base di zenzero e limone, ideale per rinfrescarsi e depurarsi.

Con il caldo, bere si fa ancora più importante e la voglia di qualcosa di fresco porta spesso a bevande non esattamente salutari. Esiste però una valida alternativa che oltre a dissetare e rinfrescare fa anche bene alla salute. Si tratta della tisana fredda a base di acqua, limone e zenzero. Un vero toccasana per la salute che consente di aiutare la digestione, stimolare la diuresi e depurarsi. Tutto grazie al connubio di limone e zenzero che da sempre sono un duo invincibile e che anche in estate si rivelano estremamente utili.

La tisana a base di zenzero e limone. Benefici e come prepararla

Iniziamo con il capire come preparare la tisana fredda a base di zenzero e limone.

Gli ingredienti necessari sono pochi e consistono in:

acqua

una radice di zenzero

un limone (possibilmente biologico)

Per prima cosa lavare con cura il limone e pulire lo zenzero, lavandolo e privandolo della sua scorza. Fatto ciò si mette a bollire l’acqua e una volta pronta si grattugia dello zenzero e si mettono delle fette di limone in infusione per circa 10 minuti. Si filtra il tutto e si lascia raffreddare. Il consiglio è quello di berla il più fresca possibile, preparandola ogni giorno o se capita anche più volte al giorno.

Ma quali sono i benefici?

Questa bevanda dissetante, grazie alla presenza di zenzero e limone, gode di diverse proprietà. Per prima cosa aiuta a depurarsi, accelera il metabolismo e svolge un’azione drenante, molto utile in chi ha problemi di cellulite o di ristagno di liquidi.

La presenza della radice di zenzero stimola inoltre la termogenesi aiutando a bruciare i grassi in eccesso e stimolando il metabolismo. Tra gli altri effetti ci sono anche una pelle più sana grazie alla vitamina C del limone e un rafforzamento del sistema immunitario (se si beve la tisana fredda per giorni). Vediamo quindi più nel dettaglio tutti gli effetti positivi ai quali si va incontro bevendo la tisana:

Metabolismo più veloce

Digestione più rapida

Effetto diuretico

Effetto depurante

Diminuzione della cellulite

Gambe meno gonfie

Effetto anti age

Maggior elasticità della pelle

Sistema immunitario più forte

Effetto dimagrante

Diminuzione del colesterolo cattivo

Prevenzione del raffreddore

Azione disinfiammante

Una tisana che è un vero toccasana per l’organismo e che con qualche bicchiere al giorno può aiutare non solo a dissetarsi ma anche a sentirsi più in forma ed energici, cosa che nelle giornate più calde alle volte può risultare estremamente difficile.

Attenzione! Come ogni altro alimento anche zenzero ed il limone possono avere degli effetti collaterali. Prima di assumerli, quindi, in caso di patologie come gastrite, colon irritabile o simili, rivolgersi al proprio medico curante in modo da agire in tutta sicurezza.

