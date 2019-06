Scopri tutti i benefici dell’acqua aromatizzata allo zenzero.

Lo zenzero è un alimento sempre più noto per via delle tante proprietà che vanta e che fanno giovano alla salute. Tra tutti i modi in cui si può consumare uno tra i più diffusi è quello dell’acqua aromatizzata che, traendo le proprietà della radice di zenzero, diventa un vero toccasana per la salute. Nota per le sue proprietà dimagranti e brucia grassi, quest’acqua ha in realtà molte altre proprietà che ne fanno una bevanda ideale da bere sia al mattino a digiuno che durante il giorno. Scopriamo quindi quali sono i motivi per cui bere l’acqua aromatizzata allo zenzero fa bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Acqua allo zenzero: brucia grassi naturale

Se vuoi restare aggiornata sulle proprietà degli alimenti e su come possono migliorare la salute e la forma fisica CLICCA QUI!

I motivi per cui bere l’acqua aromatizzata allo zenzero

Prima di tutto impariamo a prepararla. La ricetta è semplicissima poiché servono solo dell‘acqua minerale e una radice di zenzero.

Si versa un litro e mezzo d’acqua in una pentola e vi si aggiungono 50 grammi di radice di zenzero ben sbucciata e tagliata a fettine. Si fa bollire il tutto per circa 15 minuti a fiamma bassa e dopo aver fatto raffreddare il liquido lo si filtra in una bottiglia. A questo punto l’acqua aromatizzata allo zenzero è pronta da bere. Si può iniziare con un bicchiere appena svegli per poi proseguire durante il giorno fino a terminarla. Ovviamente andrà consumata sempre fresca e non preparata per i giorni successivi.

Ora che abbiamo capito come prepararla, scopriamo insieme i benefici che si ottengono bevendola tutti i giorni.

Stimola la diuresi

Ha proprietà anti ossidanti

Aiuta a combattere i radicali liberi

Aiuta a depurarsi

Aiuta a bruciare i grassi in eccesso

Contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo

Mantiene costanti i livelli di zuccheri nel sangue

Funge da antinfiammatorio

Stimola la digestione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zenzero e aloe vera contro la stitichezza

Bevuta tutti i giorni l’acqua aromatizzata allo zenzero porta tutti questi benefici.

Ovviamente, come ogni alimento, anche l’acqua aromatizzata allo zenzero può avere degli effetti collaterali che sono gli stessi dello zenzero. Chi soffre di colon irritabile o gastrite, ad esempio, dovrebbe rivolgersi al proprio medico curante prima di iniziare a berla.

Stessa cosa dicasi per chi assume farmaci e questo perché lo zenzero può interferire con alcuni di questi come, ad esempio, gli anti coagulanti. Nel dubbio, prima di iniziare ad usufruire di questa bevanda è sempre meglio chiedere un parere esperto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Acqua allo zenzero, ottima per perdere peso

Leggi anche -> Dì addio ai dolori mestruali con lo zenzero

Leggi anche -> Perdi peso velocemente con la dieta zenzero e limone