Il lime è un frutto molto profumato e apprezzato per i tanti usi che se ne possono fare in cucina. Scopriamo insieme perché fa bene, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che lo riguardano.

Il lime è un frutto che viene spesso confuso con il limone con il quale condivide tante proprietà. Ricco di minerali e vitamine è un alimento che andrebbe inserito nella propria alimentazione per i tanti benefici che apporta. Come tutti gli alimenti può avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere sul lime, partendo dai valori nutrizionali per proseguire con i benefici e i modi migliori per usarlo in cucina.

Tutto sul lime: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il lime è un frutto prezioso. Dal sapore acidulo si pensa sia un incrocio tra il cedro e il limone. Originario della Persia, giunto in Europa fu subito apprezzato in Inghilterra dove si iniziò ad usare al posto del limone. Noto per il suo sapore acidulo, è un alimento prezioso per le tante proprietà benefiche come quella di combattere la ritenzione idrica e di sostenere il sistema immunitario.

In genere non c’è una dose giornaliera consigliata e come tutti gli alimenti andrebbe inserito nella dieta con la giusta moderazione.

Calorie e valori nutrizionali

Il lime apporta circa 14 calorie per 100 grammi ed è totalmente privo di colesterolo. Ricco di minerali come fosforo, ferro, potassio, selenio, zinco, rame, manuesio e calcio, contiene anche aminoacidi come il triptofano, la lisina e la mietionina. Tra le vitamine vanta in particolare la C, la A e quelle del gruppo B. È inoltre naturalmente ricco di flavonoidi.

Proprietà e benefici

Il lime vanta diverse proprietà benefiche che lo rendono un alimento amico della salute. Tra queste, le più note sono:

Ha proprietà anti ossidanti

Rafforza il sistema immunitario

Aiuta a combattere il colesterolo e ad abbassare i trigliceridi

È un ottimo antinfiammatorio

Rende la pelle più bella

Protegge la vista

Aiuta a combattere la ritenzione idrica

Funge da disinfettante

Allevia il mal di gola

Regola naturalmente l’intestino

Previene le infezioni urinarie

Previene la formazione di calcoli renali

Fa bene al cuore

Rende più agevole la digestione

Controindicazioni

Il lime non ha particolari controindicazioni ma è sconsigliato a chi ha problemi di gastrite o ulcera, mentre per la quantità di potassio è bene consumarlo con moderazione.

Infine un consumo eccessivo, può portare ad un deterioramento dello smalto dei denti.

Come sempre, in caso di dubbi il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico curante.

Come assumere il lime e curiosità

Il lime è un frutto da gusto tra l’apro e l’acidulo, motivo per cui non sempre viene apprezzato al punto da essere mangiato da solo. In genere, però, si presta benissimo come condimento per i vari alimenti. Nelle insalate, ad esempio, può sostituire l’aceto mentre nei secondi piatti può esaltare i sapori o fornire un po’ del suo agrumato. Ottimo anche per la preparazione dei dolci, si presta per gelati freschi, granite e sorbetti da assaporare nei giorni più caldi dell’anno. La sua buccia grattugiata può dare sapore a torte e biscotti o gare da guarnizione ed esiste un liquore al lime che si può preparare anche in casa.

Andando alle curiosità

Il lime appartiene alla stessa famiglia dei limoni ma a differenza del frutto più noto è più adatto ad un clima di tipo tropicale piuttosto che a quello mediterraneo.

Dalla buccia del lime si estrae un olio essenziale molto usato in profumeria e per profumare prodotti per la pulizia o deodoranti per l’ambiente.

Per via del suo particolare sapore, il lime è molto utilizzato nella cucina etnica e si trova infatti come ingrediente base di molte ricette.

