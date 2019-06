Scopri come bruciare più facilmente i grassi con l’aiuto dell’acqua allo zenzero.

Ormai tutti sanno delle proprietà benefiche dello zenzero e di come questa radice sia ottima, sia da sola che unita ad altri alimenti per garantire tutta una serie di benefici all’organismo. Noto per le sue proprietà digestive e per il suo effetto disinfiammante, lo zenzero si rivela anche un alimento prezioso per chi sta cercando di dimagrire. Tra le tante qualità che ha ci sono infatti anche quella di stimolare il metabolismo e di fungere da brucia grassi naturale specie per zone delicate come quelle di cosce, braccia e fianchi. Scopriamo quindi come lo zenzero può rendersi utile ogni giorno rendendo il dimagrimento semplice come bere un bicchier d’acqua, ovviamente arricchita di zenzero.

Acqua allo zenzero per bruciare i grassi e perdere peso

Lo zenzero è un alimento prezioso che oltre a rendere più buoni svariati cibi si dimostra da sempre un alleato della salute. Svolgendo anche un’attività termogenica si rivela particolarmente indicato per chi desidera perdere qualche chilo di troppo. Per farlo basta ingerirlo durante il giorno ma, visto che masticarlo può risultare un po’ ostico per via del sapore molto forte, un buon rimedio arriva dall’abitudine di bere dell’acqua allo zenzero.

Prepararla è molto semplice. Si mette a bollire un litro e mezzo d’acqua con mezza radice di zenzero ben sbucciata e tagliata a pezzetti e dopo circa 15 minuti di cottura a fuoco bassa si lascia raffreddare il tutto e si filtra in modo da ottenere una sorta di acqua aromatizzata. Questa andrà bevuta durante il giorno, iniziando preferibilmente al mattino presto.

Bevendola tutti i giorni si avranno svariati benefici tra i quali:

Metabolismo più veloce

Maggior rapidità nel bruciare i grassi

Pancia più piatta

Minor senso di fame

Digestione più veloce

Meno bruciori di stomaco per chi ne soffre

Ovviamente, bere solo acqua allo zenzero non basta per sbarazzarsi dei grassi in eccesso ma si rivela un aiuto più che valido se si segue un’alimentazione sana e bilanciata.

Ovviamente in caso di dieta è sempre meglio farsi aiutare da un nutrizionista e chiedere il suo parere prima di iniziare ad assumere acqua e zenzero, specie se si soffre di particolari patologie. È inoltre consigliato fare sempre una moderata attività fisica che, oltre ad aiutare nella perdita di peso, contribuisce a mantenere in forma mente e corpo.

