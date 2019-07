Se hai dei dubbi sulla fedeltà della tua donna, ecco i più grandi segnali di allarme che devi conoscere.

Quando sentiamo la parola “infedeltà”, spesso pensiamo a un uomo che tradisce sua moglie. Colleghiamo sempre questo atto odioso agli uomini, come se le donne stesse, non ingannassero mai il loro partner. Ma lo sapevate che a causa del cambiamento delle norme sociali e del progresso economico, le donne sono ora più propense degli uomini a cedere alla tentazione?

Se hai dubbi sulla condotta della tua donna, ecco i segnali da tenere presente secondo Santè+:

1. Non è più interessata a te

Prima contava le tue chiamate e i tuoi messaggi, prestava attenzione a ogni tua mossa e si arrabbiava quando dimenticavi le date importanti. Quando la tua coniuge smette di preoccuparsi di questi piccoli dettagli, potresti avere ragione di preoccuparti.

2. Cambia il suo aspetto

La tua compagna ha iniziato a vestirsi in modo diverso? All’improvviso sembra che presti particolare attenzione al suo aspetto anche quando esce per fare la spesa? Potrebbe voler impressionare e catturare l’attenzione di un altro uomo.

3. Vuole sentirsi più sexy

Ora trova il tempo di truccarsi, di mettere profumo e di prendersi più cura di lei, e si fa carina specialmente quando esce senza di te. È semplice, non cerca di far rivivere la scintilla nella tua coppia, ma di essere notata e desiderata da un altro.

4. Lei non vuole essere coinvolta

Se la tua partner è dubbiosa ogni volta che discutete del futuro della vostra relazione, potrebbe essere un segno che ti stia tradendo e che abbia altre opzioni da esplorare.

5. Lei non vuole più fare l’amore

Sappiamo che non ci sono norme in termini di rapporti, ogni relazione è diversa. D’altra parte, se noti che il tuo coniuge non vi attribuisce più importanza di un tempo, è probabilmente perché trova piacere e soddisfazione altrove con qualcun altro. Ecco 10 segni che la tua coppia gode di buona salute sessuale.

6. Lei è troppo impegnata

Il suo programma non è flessibile come in passato? E’ possibile che ti stia tradendo se nonostante il tempo libero è costantemente alla ricerca di scuse per non passare il suo tempo con te.

7. Lei spesso va in viaggio d’affari

I viaggi d’affari sono la soluzione ideale per gli infedeli. È il loro momento preferito per cedere alla tentazione. Se il tuo coniuge va spesso in viaggio d’affari e se ti racconta sempre meno del suo itinerario e dei suoi appuntamenti, c’è qualcosa di cui preoccuparsi.

8. Lei è sempre più discreta

Il suo telefono è sempre con lei, in modalità silenziosa, ed è sempre fuori dalla tua portata … Ecco un piccolo consiglio, prova a toccarlo mentre ti guarda e osserva la sua reazione. Se va su tutte le furie, è che c’è qualcosa di cui preoccuparsi.

9. Evita le tue domande

Quando una persona è infedele, reagisce in due modi alle domande. O le evita, o si mette sulla difensiva. Evitare le domande è il modo più ovvio per nascondere una verità o celare una bugia.

10. E’ sempre sulla difensiva

Se il tuo partner ti tradisce, ha paura di essere beccata quindi è sempre sulla difensiva e qualsiasi cosa tu le chieda o le dica scatterà come una molla.

11. Passa meno tempo con la tua famiglia o gli amici

Proprio come evita di passare il tempo con te, una donna infedele fermerà qualsiasi stretta relazione con i tuoi amici e la famiglia per timore che la sua colpa si manifesti.

12. Lei è sempre arrabbiata

Una donna infedele è scatenata e cerca litigi alla minima provocazione. Inconsciamente, o qualche volta intenzionalmente, la sua rabbia è uno dei mezzi che usa per giustificare le sue azioni e mostrare che la vostra relazione non funziona più.

13. Ha “nuovi amici”

Se ha amici misteriosi che occupano la maggior parte del suo tempo, è probabile che ti tradisca. Non importa se si tratta di un amico o un collega, ma finché non è disposta a rivelare informazioni o condividere con te, è un segno diretto di infedeltà.

14. Diventa sempre più indipendente

Per lei, ora è “io” invece di “noi”, che indica chiaramente che non fai più parte dei suoi progetti futuri.

15. Guardala negli occhi

Sembra scostante e hai la sensazione che voglia costantemente scappare da te, si sente in colpa e non vuole affrontarti.

