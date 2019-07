A distanza di 12 mesi due coppie del dating show di Canale 5 sembrano vivere storie simili: Angela Nasti con un calciatore, come Sara Affi Fella. E Luigi Mastroianni, tradito un anno fa, dice la sua.

É bastato che Angela Nasti nelle ultime ore confermasse la sua nuova storia con Kevin Bonifazi, calciatore in Serie A con il Torino, per scatenare una nuova bufera sul web.

Qualcuno, a cominciare da Chiara Nasti (la più famosa sorella dell’ex tronista) ha appoggiato la scelta. Ma sono moltissime le critiche, anche pesanti. E c’è chi, come l’ex corteggiatore Luigi Mastroianni, ha manifestato tutta la sua solidarietà al ‘collega’ Alessio Campoli, scaricato in breve tempo come era successo anche a lui lo scorso anno.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Angela come Sara Affi Fella? Luigi Mastroianni la pensa così

Per chi non se lo ricordasse, Luigi un anno fa era stato la scelta di Sara Affi Fella, la più discussa e criticata tronista nella storia di Uomini e Donne. Una storia durata solo qualche settimana prima che la ragazza lo scaricasse. Poi si era scoperto che Sara continuava di nascosto a rivedere il suo ex, Nicola Panico (altro calciatore). E alla fine lei aveva cominciato una storia con Vittorio Parigini, giovane attaccante nemmeno a farlo apposta anche lui del Torino.

Troppe le coincidenze e le similitudini, secondo l’ex corteggiatore, per non intervenire. Infatti lui lo ha fatto con un post di solidarietà piena: “29 maggio Ibiza, 15 giorni serie A… ‘Io mi rivedo molto in Alessio’, cit. Tvb”, ha scritto su Instagram nelle ultime ore Mastroianni che si rivede completamente in quello che è appena successo ad Alessio Campoli.

Anche allora c’era stata la puntata della scelta, i sorrisi e le promesse d’amore. Anche allora Sara Affi Fella aveva fatto durare la storia un paio di settimane prima di troncare e fuggire ad Ibiza come ha fatto adesso Angela Nasti. Anche allora sull’isola spagnola aveva conosciuto un calciatore di Serie A , si era innamorata, aveva deciso di voltare pagina con lui.

Proprio come sta succedendo adesso ad Angela Nasti che ha deciso di uscire allo scoperto ora che la storia stava diventando di pubblico dominio. La tronista napoletana negli ultimi tempi è stata spesso paragonata a Sara Affi Fella e alla sua voglia di cercare una vetrina solo per mettersi in mostra ma ha sempre detto di essere diversa.

Almeno in questo per il momento sono uguali. Ma a settembre, come ha preannunciato Raffaella Mennoia nelle ultime ore, sia Angela che Alessio Campoli torneranno a Uomini e Donne per spiegare. Allora forse conosceremo tutta la verità.