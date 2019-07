Marica Pellegrinelli ha un nuovo fidanzato? Dopo Eros Ramazzotti spunta il ricco rampollo Charley Vezza: lo scoop di Alberto Dandolo.

Spunta un altro uomo nella vita di Marica Pellegrinelli. Dopo pochi giorni dall’annuncio dell fine del matrimonio tra Eros Ramazzotti e la Pellegrinelli, Alberto Dandolo lancia lo scoop: nella vita della modella ci sarebbe Charley Vezza, un ricco rampoo piemontese.

Marica Pellegrinelli, Charley Vezza è il nuovo fidanzato? Silenzio sui social



Secondo Alberto Dandolo, tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza ci sarebbe più di una semplice amicizia. “Il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli”, scrive Dandolo per Dagospia. Poi aggiunge: “Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi…”. Su Instagram, poi, il giornalista, nella didascalia che accompagna il post scrive: “Senza ‘SE’ e senza ‘MA’! Suerte chicos!”.

Sui rispettivi profili socia, sia Marica che il suo nuovo, presunto uomo, non hanno commentato l’ultimo gossip. La modella, infatti, pur continuando a pubblicare foto su Instagram, preferisce non alimentare i pettegolezzi. Naturalmente, si tratta di uno scoop non confermato. Il settimanale Oggi, tuttavia, nel numero in edicola, rivela che sarebbe stata la Pellegrinelli a decidere per la separazione. “La gelosia di lui e il carattere intraprendente e indipendente di lei già da tempo infatti non erano più compatibili”, si legge sulla rivista. “Una storia nata senza ipocrisie e sotterfugi perché, dicono, comunicata mesi or sono dalla stessa Pellegrinelli a Eros, seppur con rammarico e sofferenza”, si egge ancora. Da parte sua, Eros Ramazzotti continua a dedicarsi a tour.

