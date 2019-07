“Marica Pellegrinelli nel giorno in cui si annuncia la tua separazione non avresti dovuto. Sto rivalutando Michelle Hunziker”: duro attacco sui social.

Marica Pellegrinelli finisce nel mirino degli haters dopo l‘annuncio della separazione da Eros Ramazzotti. A scatenare i commenti negativi di alcuni utenti sono alcune foto che Marica Pellegrinelli ha pubblicato su Instagram nel giorno in cui è uscita la notizia della fine de. suo matrimonio. A detta di qualcuno, infatti, la modella, in que giorno particolare, non avrebbe dovuto pubblicare nulla e, così, salta fuori anche il paragone con Michelle Hunziker.

“Marica Pellegrinelli non avresti dovuto postare nulla. Rivaluto Michelle che ha amato davvero Eros”

Mentre il settimanale Chi spiega i motivi della separazione da Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli sta ricevendo diversi commenti negativi. Tutto è stato causato da alcune foto scattate a Firenze e che la Pellegrinelli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il giorno in cui è stato annunciato l’addio tra lei e Ramazzotti. Un utente in particolare non ha gradito la scelta di Marica di pubblicare foto su Instagram in tale giorno e ha pensantemente attaccato la Pellegrinelli tirando in ballo anche Michelle Hunziker.

“Almeno nel giorno in cui si annuncia la tua separazione da un GRANDE UOMO, se avessi avuto un pò più di sale in zucca non avresti postato nulla, giusto per una questione di rispetto. E invece ti stai mostrando serena e super felice! Sei stata una triste rivelazione, sei stata finta i primi anni quando volevi mostrare fino allo sfinimento che fossi un “angelo”! Sei molto furba e superficiale!! Ora cancella pure il commento come fai di solito!! Rivaluto Michelle che, a dispetto di ciò che molti pensano, ad Eros l’ha amato davvero”.

Sono queste le parole che un utente ha utilizzato contro Marica Pellegrinelli. Da parte sua, la Pellegrinelli ha preferito non rispondere restando in silenzio.

