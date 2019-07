Matrimonio a sorpresa: Heidi Klum e Tom Kauliz si sono sposati

La cerimonia è stata celebrata nel mese di febbraio, ma soltanto ora è stata diffusa la notizia del matrimonio tra Heidi Klum e Tom Kauliz.

E’ bastato un anno d’amore per portarli alle nozze. Heidi Klum e il musicista Tom Kauliz sono diventati marito e moglie. In realtà lo sono dallo scorso febbraio quando dopo un’unione che durava da gennaio 2018 e poi diventata fidanzamento ufficiale a Natale hanno deciso di fare il grande passo.

Anche se tra i due ci sono 17 anni di differenza, la 46enne tedesca non ha avuto dubbio e per la terza volta nella sua vita è convolata a nozze. “Credo ancora nel matrimonio e nell’amore“, aveva controbattuto la top model ai critici che appunto puntualizzavano la differenza di età tra i due e ironizzavano sulle precedenti relazioni fallite.

Per conoscere tutte le news di gossip cliccate qui

Heidi Klum e Tom Kauliz sposi a sorpresa

Se i fan si aspettavano un matrimonio, in stile hollywoodiano Heidi Klum e Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel, hanno preferito fare tutto lontano dai riflettori. Ad appena due mesi dall’annuncio del fidanzamento in piena regola, i due si sono detti sì.

A dare la notizia il sito di gossip TMZ. Per il momento comunque gli interessati hanno preferito non commentare.

il colpo di fulmine – La vicenda amorosa Klum – Kauliz si è sviluppata molto rapidamente. Se all’inizio a molti era sembrata la tipica storia tra una donna matura e un toy boy, con il tempo ha acquisito tutto un altro spessore. Appassionati e super innamorati sul red carpet di Cannel nel 2018, ha dovuto con pazienza affrontare le bordate del web che li criticava per i tanti anni di differenza.

“Ultimamente molte persone mi ricordano quale sia la mia età“, aveva affermato Heidi con un certo fastidio parlando con il magazine In Style. “Il mio ragazzo è più giovane di me di molti anni e in tanti si interrogano e mi fanno tante domande”.

“Credo ancora nell’amore e nel matrimonio, anche se ho fallito due volte. Non sono molto brava in questo, ma ora ho trovato una persona meravigliosa“, la sua confessione ad Ellen De Generes, proprio a ridosso delle nozze di cui scopriamo ora.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI