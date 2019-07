Angela Nasti rompe il silenzio su Kevin Bonifazi e conferma la storia con il calciatore di serie A. Ecco come si sono conosciuti

Angela Nasti rompe il silenzio sul calciatore Kevin Bonifazi confermando indirettamente la frequentazione. L’ex tronista napoletana, rispondendo ad uno dei tanti commenti che i followers le scrivono ogni giorno su Instagram, ha confermato la conoscenza con il calciatore di Serie A.

Angela Nasti conferma la storia con Kevin Bonifazi: “poteva essere un giorno, un mese…”

“Mi sento così felice”: scrive così Angela Nasti sotto la foto che vedete qui in alto. Di fronte al sorriso e alle paroe dell’ex tronista napoetana sono arrivati i commenti dei followers. Ad uno, in particolare, Angela ha deciso di rispondere rompendo così il silenzio su Kevin Bonifazi. “Mesi per trovare il fidanzato, dopo un paio di giorni vi lasciate. Una settimana dopo sei fidanzata…“ – ha scritto un utente a cui la Nasti ha risposto così – “Poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici“.

Tra i tanti commenti spunta anche quello di Kevin Bonifazi che ha scritto: “ma che buonaaaa”. Come si sono conosciuti, dunque, Angela e il calciatore? Secondo quanto scrive 361 Magazine, ‘incontro tra ‘ex tronista e i caciatore de Torino sarebbe avvenuto ad Ibiza, isoa dove Angea Nasti è voata pochi giorni dopo aver sceto Aessio Campoi. I due, così, si sarebbero conosciuti durante una delle tante serate. Il loro sarebbe stato un vero colpo di fulmine al punto che, pochi giorni fa, il caciatore avrebbe raggiunto Angela a Napoli.

