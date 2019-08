Gli allenamenti giusti da scegliere per bruciare più calorie.

Fonte: Istock

Quando arriva l’estate, la prova costume è sempre in agguato, sia per chi arriva da un inverno fatto di diete ed intensi allenamenti che per chi ha trascorso le ore più fredde sgranocchiando pop corn davanti alla tv. La verità è che non ci si sente mai pronti e che ogni momento dell’estate, sembra mettere costantemente alla prova con cene, uscite con gli amici e momenti nei quali il rischio di accumulare altro peso è sempre in agguato. Per fortuna, al di là della sana alimentazione ci sono altri rimedi per bruciare le calorie in eccesso e sentirsi sempre in splendida forma. Stiamo ovviamente parlando di sport e nello specifico di alcune attività che possono aiutare più di altre a bruciare più calorie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Corsa: come praticarla senza soffrire il caldo

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del fitness e sulle strategie per restare sempre in forma CLICCA QUI!

Gli allenamenti brucia calorie

Fonte: Istock

Tenersi in forma anche in estate è un buon esercizio di stile che oltre a far bene all’organismo aiuta anche la mente, allontanando le fonti di stress e giovando sull’umore. Ma quali sono gli esercizi che aiutano a bruciare più calorie nel minor tempo possibile? Scopriamoli insieme.

La corsa. Correre è uno degli sport relativamente più semplici da mettere in atto. Per farlo bastano infatti un abbigliamento adatto, delle scarpe da ginnastica e il bel tempo. Se si fa nel modo giusto, seguendo i tempi corretti e con una buona postura, correre si rivela uno sport in grado di far bruciare parecchie calorie. Si va infatti dalle 300 alle 600 calorie in un’ora, in base a quante pause si prendono, al tipo di terreno e al grado di allenamento. In ogni caso, si tratta di un’attività che stimola il metabolismo e che se seguita nel modo corretto e senza estremi, fa bene alla salute. Un trucco per potenziare i risultati? Concedersi una spinta di 60 secondi ogni tanto in cui aumentare l’andatura e correre più veloce. Il cambio di ritmi incrementerà il dispendio calorico.

Il nuoto. Siamo in estate, cosa è meglio di un bel po’ di nuoto? Che lo svolga al mare o in piscina, il nuoto aiuta a tonificare tutto il corpo e ha la particolarità di far bruciare tante calorie. Si stima che il nuoto ad alta intensità faccia bruciare fino a 800 calorie circa e tutto senza avvertire troppa fatica visto che l’acqua ne attutisce un bel po’. Senza voler arrivare ai livelli dei campioni, perché non concedersi qualche nuotata? Anche una semplice gara con gli amici basterà a stimolare il metabolismo facendo bruciare più calorie ed il tutto divertendosi.

Il salto della corda. Chi non ci ha provato almeno una volta durante l’infanzia? Questo gioco che porta con se ricordi piacevoli è anche un modo molto efficace per bruciare calorie. Un’ora continua svolta nel modo corretto può farne bruciare addirittura 1000. Attenzione, però, nonostante le apparenze si tratta di un’attività estremamente difficile da seguire per più di qualche minuto. Il consiglio per non strafare? Qualche sessione da 50 o 100 saltelli da alternare con altre attività, proseguendo fin quando ci si sente in grado di farlo in modo corretto. Il metabolismo ne gioverà sicuramente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cyclette: ecco come usarla e perché fa bene al corpo

Il pattinaggio. Andare sulle rotelle può essere un buon modo per tenersi in forma, esercitare l’equilibrio e bruciare calorie. Un’ora aiuta a perderne circa 650 e tutto senza troppa fatica. Ovviamente anche qui bisogna giocare d’astuzia, scegliendo pendenze variabili e concedendosi degli scatti di tanto in tanto. Farlo aiuterà a rendere il tutto meno monotono, stimolando il metabolismo e facendo bruciare ancora più calorie.

Il trekking. Molto praticato in estate, il trekking può essere un buon modo per passare del tempo in mezzo alla natura e bruciare calorie senza neppure aver fatto del vero e proprio sport. Dopotutto arrampicarsi è strettamente necessario e di conseguenza peserà meno per il cervello. Un trucco brucia calorie? Portarsi uno zaino non troppo leggero (occhio a non esagerare, però) che aiuterà ad aumentare il livello di difficoltà e le calorie bruciate che, in un’ora, possono arrivare anche a 600.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Allenamento di nuoto al mare: ecco i migliori esercizi

Leggi anche -> Tre sport che fanno bene alla coppia

Leggi anche -> Metabolismo: come migliorarlo con lo sport