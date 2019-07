Scopri come svegliare il metabolismo scegliendo le attività giuste da svolgere.

Quando si parla di metabolismo, sono in poche quelle che si dichiarano soddisfatte del proprio. La maggior parte delle persone, infatti, accusano un metabolismo lento che impedisce loro di mangiare normalmente e che è spesso causa dei chili di troppo. Lamentele a parte, però, sono in pochi a considerare l’idea di dargli una bella scossa al fine di risvegliarlo. Per farlo, infatti, c’è più di un modo ed oggi ci occuperemo di quello che riguarda l’attività fisica.

Bisogna infatti considerare che il metabolismo di ognuno di noi è in costante divenire e che può passare da periodi in cui è più lento ad altri in cui è più veloce. Ciò può dipendere da tanti fattori come la forma fisica, l’età, il tipo di alimentazione che si segue e persino problemi ormonali o di salute. Si tratta di un meccanismo davvero complesso che prima di tutto, se si ritiene ci siano davvero dei problemi, andrebbe indagato con un medico. Se si è già fatto e si sa di essere in buona salute e con tanto di alimentazione sana e bilanciata a fare da supporto, ecco, come intervenire con lo sport.

Metabolismo, come risvegliarlo con lo sport

Parte della velocità del metabolismo dipende dalla quantità di massa magra di cui si dispone. Per questo motivo mantenersi in forma, specie quando l’avanzare degli anni porta la massa magra a diminuire, diventa indispensabile. Non solo, scegliendo gli esercizi giusti da fare si può incrementarla al punto da rendere il metabolismo più veloce di quanto si creda. Ovviamente tutto andrà fatto con testa e a piccoli passi. Per questo motivo la scelta più intelligente è quella di affidarsi ad un personal trainer in modo da avere i consigli giusti su dove andare a lavorare e per quanto tempo. Perché affinché tutto funzioni alla perfezione è importante non strafare e agire senza fretta. Detto ciò, giusto per avere un’infarinatura di base, ecco le attività che più di altre aiutano ad innalzare il metabolismo.

Per prima cosa muoversi. Se si parte da zero e si arriva quindi da una vita sedentaria, non occorre fare chissà quali sforzi. Basta iniziare con una camminata veloce da trasformare poi in corsa per risvegliare i muscoli e con essi il metabolismo. In questo modo si prenderà anche confidenza con la propria resistenza e con l’agilità di cui si dispone in modo da evitare strappi o contratture ancor prima di iniziare.

Fare pesi. Usare i pesi è uno dei modi più rapidi ed efficaci per modellare il fisico e sviluppare i muscoli. Ovviamente non stiamo parlando necessariamente di muscoli da body builder ma di un corpo tonico con una muscolatura che consenta di bruciare più calorie a riposo che poi è che che tradotto viene detto avere il metabolismo alto. Prima di buttarsi sul fai da te, però, è bene ricordare che per ottenere dei risultati bisogna lavorare con i giusti pesi e dei tempi adatti alla propria persona e tutto seguendo possibilmente un’alimentazione che faccia da complemento. Il miglior modo? Fare un salto in palestra e chiedere una scheda personalizzata con esercizi mirati da seguire di volta in volta.

Esercizi a corpo libero. Anche senza pesi si possono ottenere dei risultati. Basta allenare tutto il corpo con i giusti movimenti che pian piano renderanno i muscoli più efficienti, portando il metabolismo ad accelerare. Via libera quindi ad esercizi come addominali, corsa, piegamenti sulle gambe, torsioni etc… Tutti da fare solo se si è allenati e si conosce la materia. In caso contrario meglio chiedere sempre un consiglio. Dopotutto, visto l’obiettivo importante ne vale la pena, no?

Seguendo questi consigli e mangiando in modo adeguato, senza rischiare di alimentarsi meno di quanto serva all’organismo, le possibilità di vedere incrementare il metabolismo sono tante e tutto con un bonus sulla forma fisica che gioverà sicuramente di tanto movimento.

