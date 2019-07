Alessio Campoli vuota il sacco in un’intervista verità a Uomini e donne: “Angela Nasti? Ho notato subito che qualcosa non andava”

Alessio Campoli replica ad Angela Nasti. L’ex corteggiatore, ai microfoni di Uomini e Donne, in un’intervista esclusiva pubblicata su WittyTv, risponde ad Angela Nasti che ha svelato di non aver mai avuto voglia di stare con lui. Alessio ha così raccontato di essersi accorto sin dai primi giorni che qualcosa non andava.

Alessio Campoli: “Io e Angela Nasti non siamo mai stati soli. Mi sono accorto sin dai primi giorni che non andava”

Cos’è successo esattamente tra Angela Nasti e Alessio Campoli? Perchè, dopo quattro mesi di corteggiamento, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono detti subito addio? “Sono stato a Napoli, 10 giorni dopo la scelta. Siamo stati insieme per due giorni, anche con il fidanzato della sorella di Angela. Siamo stati ad Ischia, tutto abbastanza regolare. In quei giorni, comunque, già avevo notato qualcosa che non andava. Dopo 4 mesi di percorso, dovresti esserci più voglia di viversi. Non siamo mai stati da soli, soli… Sempre a contatto con qualcuno…”, ha raccontato Alessio.

Non volendo essere presto in giro, Alessio non ha voluto perdere tempo affrontando subito Angela: “Una sera, le ho fatto una domanda specifica. Io non ero più lo stesso e anche lei. L’ho guardata in faccia e le ho detto: “Cosa dobbiamo fare?”. Non volevo prendere in giro nessuno e non volevo essere preso in giro da nessuno. Non mi andava di restare con i punti interrogativi. Da parte sua, mi è sembrato che lei non riuscisse a dirmi di volerla chiudere. Allora, io le ho detto che sarei tornato a Roma. Lei non mi è sembrata molto contrariata, anzi…“.

“Quando il web ha cominciato ad attaccare Angela, sono intervenuto in suo favore. Lei mi ha sempre detto che io non avevo colpe. Il problema era lei. Le accuse ad Non ho voluto pensare che la cosa fosse marcia… Dopo la frequentazione con Angela con questo ragazzo, mi è venuto un po’ il dubbio… E’ una situazione un po’ ambigua. Mi viene da chiederle: “Quanto sei stata vera nel percorso a Uomini e Donne?”. Questo ragazzo è già stato a Napoli, è già stato in contatto con la sua famiglia, hanno foto insieme, mentre con me, Angela non ha mai voluto fare foto insieme…”, ha aggiunto ancora Alessio.



Infine, l’ex corteggiatore parla del suo attuale stato sentimentale. Se Angela si è fidanzata con Kevin Bonifazi, Alessio è ancora singe: “I consensi che Angela ha preso con me, non li avrebbe presi, scegliendo Luca. Tornando indietro, le ridirei sempre sì. Non sono fidanzato e non mi frequento con nessuna”.

